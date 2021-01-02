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الثقافة

وزيرة الثقافة ناعية وحيد حامد: أعماله خالدة عبرت عن أحلام المجتمع

السبت 02/يناير/2021 - 10:59 ص
الدكتورة إيناس عبد
الدكتورة إيناس عبد الدايم
آلاء حسن
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نعت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، الكاتب والسيناريست الكبير وحيد حامد، الذي غيبه الموت، فجر اليوم السبت، عن عمر ناهز 77 عاما، متأثرا بإصابته بأزمة قلبية بعد تدهور حالته الصحية.

وقالت عبدالدايم، إن الراحل كان خير سند للمبدعين والمثقفين والفنانين وصاحب مواقف تكتب بحروف من نور في سجلات تاريخ الوطن، كما أنه الأستاذ والأب والمعلم، مضيفة أنه نجح فى إبداع أعمال خالدة عبرت عن أحلام المجتمع وملامسة طموحات جيل كامل وخلق بقلمه شخصيات ستبقى خالدة فى ذاكرة السينما المصرية والعربية، وتوجهت بالعزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه، داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته.

جدير بالذكر أنه تم تكريم الراحل وحيد حامد في الدورة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، التي انقضت فعالياتها مؤخرًا، وحصل على جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، وهو التكريم الذي أسعده، وأهداه لكل من ساعده ودعمه في بداية مشواره.

يشار إلى أن وحيد حامد أحد أشهر كتاب السيناريو في مصر، وُلد في 1 يوليو عام 1944 بقرية بني قريش مركز منيا القمح محافظة الشرقيّة، وحاصل على ليسانس آداب قسم اجتماع عام 1965، بدأ كتابة الأعمال الدرامية منذُ أواخر الستينيات، ولكن بدايته الحقيقية جاءت عام 78 مع النجم عادل إمام، وحقق نجاحا كبيرا ليكوّنا بعد ذلك شراكة سينمائية طويلة الأمد، كما كتب الكثير من الأعمال السينمائية والتليفزيونية التى شكلت جزءا مهما من تاريخ الدراما في مصر والوطن العربي.

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