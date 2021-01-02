انطلاق ووصول 215 رحلة جوية بمطار القاهرة اليوم

تشهد صالات السفر والوصول بمطار القاهرة الدولي، طوال اليوم السبت، انطلاق ووصول 215 رحلة دولية وداخلية وتجارية "البضائع" لنقل ما يقرب من 21 ألف راكبا بمختلف الجنسيات.يأتي ذلك في إطار حرص وزارتى الطيران المدني والسياحة لزيادة تنشيط الحركة السياحية الداخلية والدولية، رغم الظروف الصحية الصعبة التي تجتاح العالم.من جانبها، تواصل السلطات المختصة بمطار القاهرة الدولي، تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية، وفقًا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الاياتا" ومنظمة الصحة العالمية لضمان سلامة المسافرين وأطقم الطائرات والعاملين بالمطارات.وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثني الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية والجنوبية - كندا ومطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار مقابل 30 دولار في حال عدم إحضاره شهادة الـ PCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.