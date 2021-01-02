مصادر: تأجير 8 طائرات للعمل في جنوب السودان وزامبيا

كشفت مصادر مطلعة بالشركة القابضة لمصر للطيران، عن تأجير 4 طائرات من طراز "إيرباص 320"، و4 طائرات من طراز "امبراير 170" لصالح شركة "إير كايرو" التابعة لوزارة الطيران المدني المصري، لتشغيلهم بدولتي جنوب السودان وزامبيا، وفقًا للاتفاقيات التي أبرمتها الوزارة مع الدولتين خلال الأسابيع الماضية.وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن وزارة الطيران المدني تسعى خلال الفترة المقبلة لزيادة تطوير شركة "إير كايرو" والتوسع في الشبكة الجوية التابعة لها ومحاولة تعويض الخسائر المالية الفادحة التي تعرضت لها نتيجة تفشي فيروس كورونا بمختلف أنحاء العالم أوائل العام الماضي.وأشارت المصادر إلى أن هناك دراسات وخطط لتسيير رحلات جوية عبر شركة "إير كايرو" بين القاهرة وجيبوتي خلال الفترة المستقبلية بمعدل رحلتين أسبوعيًا، في ظل التقارب المصري الإفريقي خلال الأونة الأخيرة.