إزالة 13 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالبحيرة

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدى على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب.وأكد على استمرار الحملات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.هذا وقد أسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة والزراعية التى نفذتها الوحدات المحلية لمركزي دمنهور وحوش عيسى عن إزالة 13 حالة تعد على مساحة 2190 م٢ عبارة عن:- 11 حالة تعدي بمساحة 2050 م٢ بقري دسونس والابعادية ونديبة بدمنهور.كما تم إيقاف الأعمال المخالفة لبناء دور تاسع بأرض الحوفى وآخر بقرية شرنوب، وإزالة 2 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 140 مترا بنطاق قري عزب حوش عيسى وأبوالشقاف عبارة عن مباني وأسوار بالطوب الأبيض.