لسرقتهم بالإكراه.. مصرع طالب وإصابة 3 في المنصورة

لقى شاب مصرعه على يد مسجل خطر، كما اصيب ثلاثة آخرين بمنطقة الهابى لاند بمدينة المنصورة التابعة لمحافظة الدقهلية، أثناء محاولة سرقة بالإكراه من قبل البلطجي.وكان اللواء رأفت عبد الباعث، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، تلقى إخطارا يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بمقتل شاب وإصابة 3 آخرين على يد مسجل خطر بمنطقة الهابى لاند بالمنصورة حاول سرقتهم بالإكراه.وانتقل ضباط المباحث بقيادة المقدم محمد مطر رئيس مباحث قسم ثان المنصورة إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين مقتل محمد محمود العزب طالب بالصف الثاني الثانوي العام ومقيم منطقة كفر البدماص بالمنصورة بعد تلقيه عدد من الطعنات في الصدر والرقبة من قبل المسجل الخطر لعدم تمكنه من سرقة هاتفه المحمول، كما أصاب ٣ آخرين من أصدقاء القتيل بمساعدة مسجل خطر آخر كان برفقته.كما تمكن عدد الأهالى من ضبط القاتل وجرى تسليمه لضباط الشرطة، فيما تمكن ضباط المباحث من ضبط المسجل خطر الآخر، بينما تم نقل الجثمان والمصابين إلى المستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.