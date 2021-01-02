رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 02 يناير 2021 الموافق 18 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

48 شهيدا فلسطينيا بينهم شهيدتان و8 أطفال خلال 2020

السبت 02/يناير/2021 - 10:17 ص
شهيد الوطن
شهيد الوطن
وكالات
طباعة
بلغ عدد الشهداء الذين قضوا جراء استهدافهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي 48 شهيدا، خلال العام 2020، بينهم شهيدتان و8 أطفال.

وقال الأمين العام لتجمع أسر الشهداء محمد صبيحات، إنه على الرغم من صعوبة الظروف التي مرّ بها العالم خلال العام الماضي، ومنها فلسطين، بسبب جائحة كورونا، التي حدّت كثيرا من حركة المواطنين، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي واصل اعتداءاته الإرهابية ضد أبناء شعبنا، بكافة الأشكال الإجرامية، مؤكدا أن الشهداء كانوا من المدنيين، من بينهم نساء وأطفال، إضافة إلى شهيد من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وفيما يلي ملخص التقرير الإحصائي السنوي الذي صدر عن التجمع الوطني لأسر شهداء فلسطين:

- عدد الشهداء: 48 شهيدا بينهم شهيدتان، منهم 36 من محافظات الضفة، و12 شهيدا من قطاع غزة.
- عدد الشهيدات الإناث (شهيدتان)، والشهداء الذكور 46 شهيدا.
- أصغر الشهداء سنا هو الشهيد علي أيمن ابو عليا (13 عاما)، الذي استشهد بتاريخ 4122020، في قرية المغير رام الله.
- أكبر الشهداء سنا هو الشهيد سعدي محمود خليل الغرابلي (75 عاما) الشجاعية غزة، الذي استشهد في السجن نتيجة الاهمال الطبي، بتاريخ (87200) بعد اعتقال دام 26 عاما في سجون الاحتلال.
- عدد الشهداء الأطفال (أقل من 18 عاما) هو 8 شهداء - عدد الشهداء المتزوجون (13 من الذكور) و(1 من الإناث).
- متوسط أعمار الشهداء هو 28 عاما.
- عدد شهداء الحركة الأسيرة 6 شهداء.
- اثنان من الشهداء استشهدوا في سوريا نتيجة لقصف الطيران الإسرائيلي.
- بلغ عدد الشهداء الذين استهدفتهم قوات الاحتلال إما بقصف جوي او المدافع 3 شهداء.
- شهيد واحد من ذوي الاحتياجات الخاصة، وهو الشهيد إياد خيري الحلاق، من وادي الجوز في القدس.

بلغ عدد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال الإسرائيلي خلال العام الماضي 13 جثمانا، ليرتفع عدد الجثامين المحتجزة لدى الاحتلال خلال السنوات الخمس الأخيرة إلى 73 جثمانا، إضافة إلى 254 جثمانا محتجزة منذ العام 1968 في "مقابر الأرقام"، ليبلغ العدد الإجمالي لجثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال الإسرائيلي 327 جثمانا.

موضوعات متعلقة

محمد الباز يحذّر: التجمعات خطر والمستشفيات قد لا تتحمل زيادة إصابات كورونا

مشاهد ليلة رأس السنة تُثير استياء المواطنين بالإسكندرية (صور)

وفاة الكاتب الكبير وحيد حامد

قائمة نادي الـ100.. السعيد يحطم رقم الخطيب

الصور

image description

محافظ أسيوط ومديرو الحسابات يبحثون الميزانية وسبل تعظيم الموارد

image description

محافظة أسيوط تستعرض ما تم إنجازه في مسار رحلة العائلة المقدسة

image description

انتهاء رصف طريق «الشيخ عون الله» بأسيوط ضمن خطة الدولة

image description

«الطيبي» يتفقد مشروع المطبعة بأسيوط

image description

مصرع طفل وإصابة والديه في حادث مروري بدمياط

الأكثر قراءة

تفاصيل آخر مستجدات الحالة الصحية للإعلامى وائل الإبراشى

محمد الباز: رولا محمود ماتت بكورونا ودفنت في قبر مجهول بإنجلترا

جميع ترددات القنوات الجديدة في 2021 على النايل سات

تردد قناة CBC الجديد 2021 على نايل سات

إنفوجراف

image description

إنفوجراف.. لماذا لن تتزوج سوسن بذكر الزرافة

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو فيلم «Soul».. رحلة البحث عن سر السعادة

منوعات

الصين: 3.07 مليار دولار عائدات دور العرض السينمائية في 2020

خيانة على الطريقة المكسيكية.. عامل يحفر نفقًا لـ«الحب» من بيته لغرفة نوم عشيقته

مواعيد القطارات اليوم السبت 2-1-2021

زيادة وفيات حوادث الطيران فى 2020

أيام زمان

«دخلت في نوبة اكتئاب لوفاة أحدهم».. حكاية هند رستم مع الكلاب

«بدأت بقبلة وانتهت بكارثة».. حكاية الحب الأكبر في حياة رشدي أباظة

ليلي فوزي تروي التفاصيل الأخيرة في حياة أنور وجدي

«تمرد ابنتها وزوج تاجر مخدرات».. كيف عانت زوزو ماضى فى حياتها؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
واسترد السودان أرضه.. بالقوة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد رفعت.. قيثارة السماء «2-2»
د.كريمة الحفناوى
الاحتفاء بلغتنا الجميلة بكلية الألسن
صفاء النجار
النقطة العمياء والتحيز القاتل
المزيد

الثقافة

وزيرة الثقافة ناعية وحيد حامد: أعماله خالدة عبرت عن أحلام المجتمع

تشييع جثمان الكاتب وحيد حامد من مسجد الشرطة ظهر اليوم

وفاة الكاتب الكبير وحيد حامد

رواية «وديدة» على طاولة مركز الحرية للإبداع.. الإثنين