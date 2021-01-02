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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

الصين تسلط الضوء على أولويات الدبلوماسية الصينية في 2021

السبت 02/يناير/2021 - 10:16 ص
وانج يي
وانج يي
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استعرض عضو مجلس الدولة الصيني وزير الخارجية وانج يي، أبرز نقاط اهتمام الدبلوماسية الصينية في العام 2021.

وقال وانج خلال مقابلة أُجريت في بكين مؤخرًا مع وكالة أنباء شينخوا ومجموعة الصين للإعلام، إن العام الجاري 2021 سيتمتع بأهمية تاريخية لإحياء النهضة الوطنية العظيمة للأمة الصينية، لافتًا إلى أن الصين ستحتفل بالذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني، لتشرع في رحلة جديدة نحو بناء دولة اشتراكية حديثة بشكل كامل.

وأضاف وانج: "إن الذكرى المئوية هي مجرد الفصل الأول من القضية العظيمة للحزب الشيوعي الصيني. ونحن في السلك الدبلوماسي سنتلاحم بقوة حول اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ونواتها الرفيق شي جين بينغ، وسنتبع إرشاد وتوجيهات فكر شي جين بينغ حول الدبلوماسية"، مؤكدًا أن الجانب الصيني سيواصل دفع دبلوماسية الدولة الكبيرة ذات الخصائص الصينية، وحماية سيادة الصين، وأمنها ومصالحها التنموية، وتركيز العمل على المجالات الستة التالية.

وقال وانج: "سنبذل قصارى جهودنا لخدمة استراتيجيات التنمية في الصين. وفيما سنعمل على ضمان تحقيق سيطرة فعالة على كوفيد-19، سنعمل على تعزيز تكامل أفضل للأسواق المحلية والدولية وتكامل أكبر بين الموارد المحلية والعالمية"، مضيفًا أن الجانب الصيني سيسعى إلى خلق بيئة خارجية مواتية لتعزيز النمط التنموي الجديد وتنفيذ الخطة الخمسية الـ14 في البلاد.

وأكد وانج أن الجانب الصيني سيواصل بناء نوع جديد من العلاقات الدولية، حيث قال: "مسترشدين بالمشاركة الشخصية للرئيس شي في الدبلوماسية، سنعمل لتحقيق تقدم مطرد في علاقات الصين مع القوى الكبرى، وتعزيز التضامن والصداقة مع دول الجوار والدول النامية الأخرى، وزيادة تعميق التعاون الدولي والإقليمي".

وتابع وانج، أن الجانب الصيني سيعمل على ترقية الانفتاح والتعاون، وقال إن الصين ستدفع تعزيز التعاون عالي الجودة في إطار مبادرة "الحزام والطريق"، والاستفادة من قوة السوق الصينية الهائلة وإمكاناتها للطلب المحلي، وتعزيز الانتعاش العالمي من خلال نموها، ومشاركة العالم في "أرباح التنمية" للصين.

وقال وانج: "سنشارك بشكل استباقي في إصلاح الحوكمة العالمية"، مشيرًا إلى أن العام الجاري 2021 يوافق الذكرى السنوية الخمسين لاستعادة مقعد الصين القانوني في الأمم المتحدة، والذكرى السنوية العشرين لانضمامها إلى منظمة التجارة العالمية، وأكد أيضًا أن الصين ستواصل ممارسة التعددية، وستستضيف مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي بنجاح، مع التعامل مع تحديات عالمية بالشراكة مع آخرين، وتعزيز نظام حوكمة عالمي أكثر إنصافًا وعدالة.

وقال وانج إن الجانب الصيني سيعمل بنشاط على تسهيل التفاهم المتبادل بين الدول، وإطلاع العالم بشكل أفضل على السجل القوي للحزب الشيوعي الصيني في الحوكمة، والرحلة الاستثنائية للشعب الصيني نحو تحقيق الحلم الصيني والتزام الصين بالتنمية السلمية، كما سيدعو جميع الدول لتجاوز وحل الخلافات، والسعي الى تعزيز التنمية المشتركة والتعلم المتبادل والانسجام والتوافق بين الحضارات.

وتابع وانج: "سنواصل العمل من أجل بناء مجتمع المستقبل المشترك للبشرية. وفي هذا السياق؛ سنسعى إلى بناء مجتمع المستقبل المشترك للصحة البشرية، ومجتمع المستقبل المشترك في منطقة آسيا والمحيط الهادئ"، مؤكدًا أن الصين ستتمسك بالقيم الإنسانية المشتركة المتمثلة في السلام، والتنمية، والإنصاف، والعدالة، والديمقراطية والحرية، كما أنها ستعمل مع جميع الدول لبناء عالم مفتوح، وشامل، ونظيف، وجميل ينعم بالسلام الدائم، والأمن العالمي والازدهار المشترك.

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