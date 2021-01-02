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رئيس التحرير التنفيذي
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تحقيقات

إنجازات «الكهرباء».. تقدم في المركز وتوسع في الإنتاج (إنفوجراف)

السبت 02/يناير/2021 - 10:05 ص
جريدة الدستور
سمر محمدين
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أولت الحكومة المصرية اهتمامًا غير مسبوقًا في إقامة الشمروعات القومية، لا سيما في مجال الكهرباء والطاقة، إذ تعد واحدة من أبرز المشروعات التي عملت القيادة على تنفيذها للنهوض بمجال إنتاج وتوزيع الطاقة في مصر، في الوقت الذي ارتفع فيه ترتيب مصر في مؤشر الحصول على الكهرباء إلى المركز 77 من المركز 145 في عام 2014، وفق تقرير ممارسة أنشطة العمل لعام 2020.

وترصد "الدستور" أهم ما تم تنفيذه من شروعات في قطاع الكهرباء والطاقة في أرقام صادرة عن وزارة الكهرباء.

- في مجال مشروعات إنتاج الكهرباء، بلغت قدرات التوليد الكهربائية المتاحة نحو 59063 ميجاوات حتى 17 ديسمبر 2020.

- تم الانتهاء من إنشاء وتوسيع 14 محطة محولات جهد 22066 كيلوفولت بإجمالي سعة مضافة 4280 ميجا فولت أمبير، وبالنسبة لمحطات محولات الجهد العالي فقد تم الانتهاء من إنشاء وتوسيع 30 محطة محولات جهد 6611 كيلوفولت بإجمالي سعة مضافة نحو 1530 ميجا فولت أمبير.

- أما عن لوحات التوزيع فقد بلغت نحو 3790 لوحة، إذ تم تركيب وإحلال وتجديد 149 لوحة توزيع جهد متوسط، وبلغ إجمالي عدد محولات التوزيع جهد متوسط نحو 205 آلاف محول حيث تم تركيب 4734 محول توزيع.

- أما عن المحطات الشمسية فقد وصل عددها 616 محطة، بإجمالي قدرات نحو 33846 كيلووات.

- بلغ إجمالي الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية على الجهدين المتوسط والمنخفض نحو 534 ألف كيلومتر حيث تم إنشاء نحو 12.7 ألف كيلومتر.

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