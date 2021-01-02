«مصر للطيران» تسير أول رحلاتها إلى أبوسمبل منذ عام (خاص)

صرحت مصادر مطلعة بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، أن مطار أبوسمبل الدولي سيشهد اليوم السبت، وصول أول الرحلات الجوية الداخلية القادمة من مطار القاهرة الدولي عبر شركة مصر للطيران، لأول مرة منذ تفشي فيروس كورونا العام الماضي.وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن السلطات المختصة بمطار أبوسمبل استعدت لاستقبال طائرة الشركة الوطنية للطيران، حيث سيتم تقديم كافة الخدمات والتسهيلات والتيسيرات اللازمة للركاب، فضلًا عن تشديد الإجراءات والتدابير الاحترازية، وتعقيم صالتي السفر والوصول والمنشآت التابعة للمطار.وأشارت المصادر، أن هناك تعليمات مشددة من جانب مسئولي الشركة المصرية للمطارات، بالتسيق مع كافة الجهات الأمنية وإدارات الحجر الصحي والطب الوقائي، في ظل الظروف الصحية الصعبة التي تجتاح العالم خلال المرحلة الراهنة.