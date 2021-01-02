تجديد تاجر مخدرات ضبط بـ75 طربة حشيش في الإسكندرية

قررت محكمة جنح العامرية أول بالإسكندرية، تجديد حبس عاطل 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة 75 طربة لمخدر الحشيش، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الاسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، له معلومات جنائية مسجله، مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية، بمزاولة نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمخدرات متخذا دائرة قسم شرطة العامرية أول.عقب تقنين الإجراءات القانونية تم عمل كمين وألقي القبض عليه وبتفتيشه عثر على 75 طربة لمخدر الحشيش وزنت 18.750 كيلو جرام، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وذلك حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية.وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه واستخدام السيارة في عملية النقل والترويج، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي مليون و200 ألف جنيه تقريبًا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.