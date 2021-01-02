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«الرضاعة الطبيعية وفيتامين د».. طرق التعامل مع الرضع في ظل انتشار كورونا

السبت 02/يناير/2021 - 11:07 ص
جريدة الدستور
هويدا سعيد
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مع انتشار فيروس كورونا يكون هناك قلق داخل كل منزل به طفل رضيع، فيجب على كل أم توخي الحذر أثناء التعامل مع طفلها الرضيع خاصة الأطفال ما قبل الـ 6 شهور.

ويقول الدكتور أسامة الدفراوي استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة إن خطر فيروس كورونا على الأطفال حديثي الولادة ضعيف للغاية، مقارنة بالأشخاص البالغين والكبار، ولكن ينتقل الفيروس إليهم ومن الممكن أن يسبب لهم مشاكل فيجب أن تكوني حريصة أثناء تعملك مع طفك الرضيع وفي الخطوات التالية طرق التعامل مع الطفل الرضيع في ظل انتشار كورونا:

زيادة المناعة:
يجب أن تقوي مناعة طفلك من خلال الرضاعة الطبيعية، من أهم الأشياء التي تساعد على تقوية ورفع مناعة الطفل.

فيتامين " د"
لا بد من إعطاء الرضيع فيتامين "د"، بشكل يومي لتقوية جهازه المناعي.

الشمس:
يجب تضعي طفلك في الشمس بشكل يومي في الساعات الأولى من اليوم، مع عدم ارتداء الملابس وتعرض جسمة بشكل مباشر للشمس ولكن لمدة قصيرة من 10 دقائق إلى ربع ساعة.

المطهرات:
يجب استخدام المطهرات بشكل مستمر على مدار اليوم مع ضرورة مداومة غسيل اليدين بالماء الجاري والصابون قبل التعامل مع الطفل الرضيع.

عدم الخروج به:
يجب على الأم عدم الخروج بالطفل من المنزل إلا للضرورة القصوى، وفي حالة خروجها يجب الالتزام بالتباعد الاجتماعي بمسافة لا تقل عن 2 متر عن الآخرين.

عدم ارتداء الكمامة:
يجب تجنب ارتداء الطفل الأقل من عامين الكمامات الطبية، حيث إنها تسبب له الاختناق.

عدم تقبيلة من فمه:
لا بد من الامتناع عن تقبيل الرضيع من فمه، والتنبيه على الأقارب والأصدقاء بخطورة ذلك، لتجنب نقل أي عدوى.

الكمادات:
عند إصابة الطفل بارتفاع بدرجة الحرارة، لا بد من إجراء الكمادات تحت الإبطين وبين الفخين، وتخفيف الملابس، ويمكن إعطائه خافض الحرارة من مادة الباراسيتامول.

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