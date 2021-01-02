تشييع جثمان الكاتب وحيد حامد من مسجد الشرطة ظهر اليوم

قال المخرج مروان حامد، إنه سيتم تشييع جثمان والده الكاتب الكبير وحيد حامد، من مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، بعد صلاة ظهر اليوم.وكتب حامد، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اليوم: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله تعالى أبي الغالي الكاتب الكبير وحيد حامد، تقام صلاة الجنازة في مسجد الشرطة في الشيخ زايد بعد صلاة الظهر".وتدهورت الحالة الصحية للكاتب وحيد حامد على مدار الأيام الماضية، حيث تم نقله إلى أحد المستشفيات منذ عدة أيام بعد تعرضه لأزمة قلبية، فضلا عن معاناته من متاعب بالرئة، وهو الأمر الذى أدخله غرفة العناية المركزة خلال الأيام الأخيرة.وحيد حامد مواليد 1 يوليو 1944، كاتب سيناريو مصري، عُرف بتقديمه لأعمال اجتماعية ذات بعد سياسي تناقش قضايا المجتمع المصري، عمل مع عدد من المخرجين منهم سمير سيف، شريف عرفة وعاطف الطيب، ولاقت أعمال المؤلف وحيد حامد إعجابا من كافة المحافل المحلية، والدولية وحاز عنها على عدة جوائز، وفي عام 2020 حاز جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42.