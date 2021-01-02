قطع المياه عن عدة أحياء بالشروق مساء اليوم

أعلن المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، قطع المياه عن القطاع الشرقى بالمدينة، والذى يضم الأحياء (١ - ٢ - ٣ - شرق المناطق من ١: ٩ عمارات العائلى - منطقة النوادى اجتماعى - إسكان الشباب "الاجتماعى القومى" - التعاونيات - التعاونى - عباد الرحمن - أمون - الجيزة - سبرنجر)، وذلك بدءا من الساعة الـ١٠ مساء اليوم السبت ٢ ١ ٢٠٢١، وحتى الساعة الـ٤ صباح غد الأحد ٣ ١ ٢٠٢١.وأوضح الغيطي في بيان لوزارة الاسكان، ان انقطاع المياه يأتي نظرًا لاستكمال تنفيذ مشروع مرافق مركز خدمات المدينة ٢، لإتاحة الأراضى للمستثمرين، وفى إطار الانتهاء من شبكات مياه الشرب الخاصة بقطع الأراضى وتجهيزها للربط على الشبكة الرئيسية.وأهاب رئيس الجهاز، بقاطنى المناطق المذكورة، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مشيرًا إلى أنه يتم التواصل مع الخط الساخن لتلقى شكاوى المياه والصرف على الرقم ١٥١٠٠.