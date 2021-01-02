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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«بولتون» يتهم ترامب بالسعي إلى تمزيق الحزب الجمهوري

السبت 02/يناير/2021 - 09:46 ص
جون بولتون
جون بولتون
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اتهم مستشار الأمن القومي الأميركي السابق جون بولتون، اليوم السبت، الرئيس دونالد ترامب بالسعي إلى تمزيق الحزب الجمهوري، وذلك عقب تصويت الحزب لصالح إبطال حق الرئيس في "الفيتو" ضد موازنة الدفاع.

وقال بولتون في تغريدة عبر تويتر: "يبدو أن آخر أهداف ترمب هو تمزيق حزبه، إنه يوقد بنفسه نار جنازته السياسية من خلال مهاجمته للجمهوريين الذين تجرأوا على رفض الخضوع له".

وأبطل الجمهوريون في مجلس الشيوخ، أمس الجمعة، حق ترمب في النقض (الفيتو)، للمرة الأولى خلال ولايته، ليقروا مشروع قانون للإنفاق الدفاعي برغم اعتراضاته القوية قبل 20 يوما من تركه المنصب.

وفي جلسة نادرة انعقدت في أول يوم من العام الجاري، صوت مجلس الشيوخ بأغلبية 81 صوتا مقابل 13، ليحقق بذلك أغلبية الثلثين المطلوبة لإبطال الفيتو الرئاسي بدعم من الحزبين، الجمهوري والديمقراطي، قبل يومين من أداء الكونغرس الجديد للقسم يوم الأحد، ولم يتمكن المجلس من إبطال حق النقض في ثماني مرات سابقة.

وكان ترامب، قد أعلن في الثالث والعشرين من ديسمبر، رفضه ميزانية الدفاع، وقرر إعادتها مجددا إلى الكونجرس الأميركي.

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