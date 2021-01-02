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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

لأول مرة.. الأهالي ينظمون انتخابات في الأقصر

السبت 02/يناير/2021 - 09:46 ص
شباب الأقصر
شباب الأقصر
هدى الأمير
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في واقعة قد تبدو الأولى من نوعها في محافظة الأقصر، عكف أهالي جزيرة العوامية بمدينة الأقصر خلال الأيام الماضية على تنظيم انتخابات للاستفتاء على المرشح الأفضل لخوض انتخابات المجالس المحلية، وذلك من خلال اتباع كافة خطوات العملية الانتخابية بداية من استقبال أوراق المرشحين، واختيار موقع لجان التصويت، ووضع صناديق انتخابية.

في البداية أعلن عدد من شباب العوامية عن مقترحهم بتنظيم انتخابات للاستفتاء على اختيار الشخصية الأنسب لدعمها خلال خوض انتخابات المحليات، وذلك بهدف توحيد توجه الأصوات، وتجنب التشتت بين المرشحين، وبالفعل تقدم ثلاثة مرشحين وأعلن كلًا منهم عن برنامجه الانتخابي، وأكدوا ثلاثتهم أن الهدف من ترشحهم يرجع إلى مدى حرصهم على الصالح العام، وخدمة أبناء قريتهم.

من جانبه، قال حسام العمدة أحد المرشحين، إنه كان أعلن عن ترشحه للمشاركة في الانتخابات التي سوف ينظمها الأهالي لاختيار المرشح الأفضل للدفع به بانتخابات المجالس المحلية، إلا إنه سرعان ما تراجع عن قراره بعدما عّلم بعدم قانونية تلك الانتخابات.

وأضاف أن الأجهزة الأمنية تواصلت مع عدد من القائمين على تلك الانتخابات، وأخطرتهم بإن تلك الانتخابات ليست قانونية، كما أن توقيت تنظيمها ليس بالمناسب، وذلك في ظل بدء الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا المستجد – كوفيد 19.

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