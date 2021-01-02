



وفاة الكاتب الكبير وحيد حامد

وحيد حامد مواليد 1 يوليو 1944، كاتب سيناريو مصري، عُرف بتقديمه لأعمال اجتماعية ذات بعد سياسي تناقش قضايا المجتمع المصري، عمل مع عدد من المخرجين منهم سمير سيف، شريف عرفة وعاطف الطيب.



لاقت أعمال المؤلف وحيد حامد إعجابًا من جميع المحافل المحلية والدولية وحاز عنها على عدة جوائز، وفي عام 2020 حاز جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42. وحيد حامد مواليد 1 يوليو 1944، كاتب سيناريو مصري، عُرف بتقديمه لأعمال اجتماعية ذات بعد سياسي تناقش قضايا المجتمع المصري، عمل مع عدد من المخرجين منهم سمير سيف، شريف عرفة وعاطف الطيب.لاقت أعمال المؤلف وحيد حامد إعجابًا من جميع المحافل المحلية والدولية وحاز عنها على عدة جوائز، وفي عام 2020 حاز جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42.

رحل عن عالمنا، منذ قليل، الكاتب الكبير وحيد حامد، بعد تدهور حالته الصحية على مدار الأيام الماضية، حيث تم نقله إلى أحد المستشفيات منذ عدة أيام بعد تعرضه لأزمة قلبية، فضلا عن معاناته من متاعب بالرئة، وهو الأمر الذي أدخله غرفة العناية المركزة خلال الأيام الأخيرة.