رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 02 يناير 2021 الموافق 18 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«هيرميس» تتوقع تحقيق البورصة المصرية مكاسب تزيد عن 30% في 2021

السبت 02/يناير/2021 - 09:38 ص
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
توقعت شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة، أكبر بنوك الاستثمار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن تحقق البورصة المصرية مكاسب تزيد عن 30 % خلال 2021، وذلك حتى تتمكن من اللحاق بالأسواق الناشئة التي سجلت أداء أفضل خلال العام 2020، وهو ما يجعل الأسهم المصرية الأرخص والأكثر جاذبية بين الأسواق الناشئة في العام الجديد.

وقال أحمد شمس رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية "هيرميس" في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن أداء البورصة خلال العام 2020، لم يكن جيدا مقارنة بأداء غالبية الأسواق الناشئة ولم يعكس أداء بورصة مصر قوة الاقتصاد والمؤشرات الكلية حيث لا تزال القيمة السوقية للبورصة تمثل نسبة ضئيلة من الناتج المحلي الإجمالي لا تتعدى 12 % مقابل أكثر من 100% في 2007.

وأضاف أن مؤشر البورصة الرئيسي سجل تراجعا بنسبة بلغت أكثر من 22 % خلال 2020، فيما سجلت الأسواق المتقدمة،متوسط ارتفاع بلغ نسبته 14%، وبلغت نسبة التراجع في الأسواق الناشئة نحو 12%، و8% في الأسواق المبتدئة.

وشدد رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية "هيرميس" على أهمية الاتجاه إلى الطروحات الجديدة بالبورصة خلال الفترة المقبلة خاصة في مجال الاقتصاد المعرفي والتكنولوجيا مما سنعكس ايجابيا على أداء السوق وعمقها وجاذبيتها.

وقال إن الأسعار بالبورصة المصرية تقل بنحو 30% عن الأسواق الناشئة، وإذا ما تم إغلاق تلك الفجوة فإنه من المتوقع إرتفاع البورصة المصرية بتلك النسبة وأن يصل مؤشرها الرئيسي الى مستوى 13 ألفا أو 14 ألف نقطة مقارنة بنحو قرابة 11 ألف نقطة حاليا، متوقعا أن تكون قطاعات التجزئة والقطاع الطبي والبنوك،والصناعة، والتكنولوجيا من القطاعات البارزة خلال العام الجديد.

وأشار رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية "هيرميس" إلى ان القطاع الاستهلاكي يمثل 75% من الناتج المحلي الإجمالي في مصر، ما يعني أنه يشكل عصب الاقتصاد المصري، ما يرجح التوقعات باستمرار قوة القطاع.

وبالنسبة للقطاع العقاري، قال شمس إن القطاع العقاري لن يكون من القطاعات البارزة أو الحصان الأسود في عام 2021، مشيرا إلى أن القطاع بوجه عام لن يواجه مشكلات بإستثناء بعض الشركات القليلة، لأن المركز المالي للقطاع العقاري بشكل عام قوي، لكن حالة الضبابية الموجودة بسبب أزمة كورونا ستؤثر على الطلب على المدى القصير، وبالتالي الطلب الاستثماري العقاري سيتأُثر.لافتا إلى أن إنتقال مقرات الحكومة والبنوك إلى العاصمة الإدارية سيعمل على إحداث رواج عقاري على المدى الطويل.

وحول الرؤية بشأن الاقتصاد العالمي خلال 2021، قال رئيس قطاع البحوث في هيرميس إن نجاح جو بايدن في الانتخابات الأمريكية سيحسن من وضع التجارة العالمية بعد تأثرها بسياسات الولايات المتحدة والحروب التجارية بين الولايات المتحدة والصين خلال فترة دونالد ترامب، متوقعا حدث نوع من التعاون الاقتصادي بين الدول الكبرى عالميا، وسيتم مراجعة بعض السياسات المالية التى انتهجها ترامب وهو سينعكس ايجابيا على العملات الناشئة، وبالتالي دورة الاستثمار في الأسواق الناشئة التي قد تتعافي ولكن ذلك كله مرهون بتوقيت انتهاء جائحة كورونا.

وبالنسبة لأوروبا في 2021، قال شمس إن عام 2021 لن يكون عام أوروبا التي ستسمر في المعاناة من مشكلات وتدخلات المؤسسات الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي الذي ساعد بشكل كبير في استقرار نسبي لموازين المدفوعات في الدول الأوروبية، وتظل ألمانيا هي الدولة الوحيدة التى تحقق نموا ولديها فائض نقدي، ولكن مع استمرار اختلاف السياسات المالية لا يمكن الحديث عن أوروبا كوحدة واحدة.

وتوقع أن تكون الصين من أكثر الدول المستفيدة في 2021 خاصة بعد خسارة ترامب للانتخابات وتحسن أداء التجارة العالمية بعد انتهاء جائحة كورونا، حيث ستؤدي تلك التطورات إلى وضع سقف لتراكم الديون الخارجية على الصين منذ 2013 وهو سيؤثر إيجابيا على دول جنوب شرق آسيا والتى تعتمد بشكل اساسي على التصدير إلى الصين كمحطات لاعادة التصدير.

وعلى صعيد دول الخليج.. توقع رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية "هيرميس" أن تكون بورصة الإمارات الحصان الأسود للبورصات في دول منطقة الخليج، حيث أن أي تحسن في التجارة الدولية والسياحة سيؤدي إلى تحسن أكبر في أسعار أسواق الأسهم في الامارات،وبالنسبة لباقي اقتصاديات دول الخليج سيستمر الاستقرار الاقتصادي ولكن أسعار البترول لن ترتفع لمستويات مرضية للهيكل المالي والموازنات في تلك الدول.

موضوعات متعلقة

جميع ترددات القنوات الجديدة في 2021 على النايل سات

قائمة نادي الـ100.. السعيد يحطم رقم الخطيب

تردد قناة النهار الجديد 2021 على نايل سات

محمد الباز يحذّر: التجمعات خطر والمستشفيات قد لا تتحمل زيادة إصابات كورونا

الصور

image description

محافظ أسيوط ومديرو الحسابات يبحثون الميزانية وسبل تعظيم الموارد

image description

محافظة أسيوط تستعرض ما تم إنجازه في مسار رحلة العائلة المقدسة

image description

انتهاء رصف طريق «الشيخ عون الله» بأسيوط ضمن خطة الدولة

image description

«الطيبي» يتفقد مشروع المطبعة بأسيوط

image description

مصرع طفل وإصابة والديه في حادث مروري بدمياط

الأكثر قراءة

تفاصيل آخر مستجدات الحالة الصحية للإعلامى وائل الإبراشى

محمد الباز: رولا محمود ماتت بكورونا ودفنت في قبر مجهول بإنجلترا

جميع ترددات القنوات الجديدة في 2021 على النايل سات

تردد قناة CBC الجديد 2021 على نايل سات

إنفوجراف

image description

إنفوجراف.. لماذا لن تتزوج سوسن بذكر الزرافة

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو فيلم «Soul».. رحلة البحث عن سر السعادة

منوعات

الصين: 3.07 مليار دولار عائدات دور العرض السينمائية في 2020

خيانة على الطريقة المكسيكية.. عامل يحفر نفقًا لـ«الحب» من بيته لغرفة نوم عشيقته

مواعيد القطارات اليوم السبت 2-1-2021

زيادة وفيات حوادث الطيران فى 2020

أيام زمان

«دخلت في نوبة اكتئاب لوفاة أحدهم».. حكاية هند رستم مع الكلاب

«بدأت بقبلة وانتهت بكارثة».. حكاية الحب الأكبر في حياة رشدي أباظة

ليلي فوزي تروي التفاصيل الأخيرة في حياة أنور وجدي

«تمرد ابنتها وزوج تاجر مخدرات».. كيف عانت زوزو ماضى فى حياتها؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
واسترد السودان أرضه.. بالقوة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد رفعت.. قيثارة السماء «2-2»
د.كريمة الحفناوى
الاحتفاء بلغتنا الجميلة بكلية الألسن
صفاء النجار
النقطة العمياء والتحيز القاتل
المزيد

الثقافة

تشييع جثمان الكاتب وحيد حامد من مسجد الشرطة ظهر اليوم

وفاة الكاتب الكبير وحيد حامد

رواية «وديدة» على طاولة مركز الحرية للإبداع.. الإثنين

«هويتنا البصرية» جديد الفنان سيد هويدى عن هيئة الكتاب