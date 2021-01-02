النيابة: ماس كهربائي وراء اندلاع النيران في شقة بالمطرية

كشفت تحقيقات نيابة المطرية الجزئية، برئاسة المستشار عمرو عبد العال، حول الحريق الذي نشب داخل شقة سكنية منذ أيام، أن ماسا كهربائيا وراء اندلاع النيران.كانت النيابة أمرت بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة سكنية، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل عقار بمنطقة المطرية، وتم الدفع بسيارات إطفاء الى مكان الحريق، وفرض كردون أمنى ومحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق.