ميناء دمياط يستقبل 26 سفينة حاويات وبضائع عامة

استقبل ميناء دمياط 26 سفينة حاويات وبضائع عامة، فيما بلغت حركة تداول الشاحنات 4933 شاحنة وذلك خلال الـ 24 ساعة الماضية.وذكرت هيئة ميناء دمياط قي بيان اليوم السبت أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 24361 طنا تشمل: 5500 طن يوريا و10258 طن فوسفات و690 طن نترات و300 طن أسمنت و4550 طن رمل و2063 طن داى امونيا و1000 طن كوارتز.وأوضحت أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 24585 طنا تشمل: 19813 طن ذرة و2500 طن جيلاتين و2272 طن حديد، بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 473 حاوية مكافئة تشمل: خضروات وحاصلات زراعية وفواكه تم تصديرها إلى كل من الإمارات، هولندا، اليونان، أمريكا، إيطاليا، سنغافورة، سلوفينيا، الصين، أندونيسيا، أسبانيا، إنجلترا، ألمانيا، هونج كونج، كرواتيا، وماليزيا.. وبلغ عدد الحاويات الواردة 144 حاوية مكافئة والحاويات الترانزيت 1390 حاوية مكافئة.ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 156152 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 52270 طنا، كما غادر قطار بعد أن قام بشحن 25 حاوية متجها إلى الأسكندرية.