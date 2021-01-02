طوكيو تسعى لفرض حالة طوارئ مع ارتفاع إصابات كورونا

توقعت مصادر يابانية أن تطلب حكومات طوكيو وثلاث مقاطعات مجاورة أخرى من الحكومة اليابانية المركزية بعد ظهر اليوم السبت إعلان حالة طوارئ، وسط زيادة ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، طبقا لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن.إتش.كيه" اليوم السبت.وذكرت مصادر أن طوكيو ستقدم الطلب إلى جانب مقاطعات سايتاما وشيبا وكاناجاوا، حيث تنتشر فيها العدوى أيضا بشكل سريع.وسجلت العاصمة رقما قياسيا من الإصابات أمس الأول الخميس وهو 1337 حالة، حيث تجاوزت حصيلة الإصابات اليومية ألف حالة للمرة الأولى.وفي أول يوم من العام الجديد، أكدت طوكيو 783 حالة، وهو ثاني أعلى رقم، يتم تسجيله في يوم جمعة.كما ارتفع عدد المرضى الذين تم نقلهم إلى المستشفيات أمس الجمعة أيضا إلى رقم قياسي.وحذر خبراء من أن المؤسسات الطبية في طوكيو تتعرض لضغط شديد.