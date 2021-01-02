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محافظات

بعد إغلاق 12 عاما.. إعادة افتتاح مقبرة رمسيس الأول اليوم

السبت 02/يناير/2021 - 09:29 ص
جريدة الدستور
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يفتتح الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، اليوم السبت، مقبرة الملك رمسيس الثاني بمنطقة وادي الملوك غرب محافظة الأقصر، والتي تحمل الرقم 16، كما يتفقد ما تم من أعمال ترميم وحماية لمعالمها ونقوشها ورسومها، وتقوية ألوانها، بجانب ترميم التابوت الذي كان يضم مومياء الملك رمسيس الأول، قبل تعرضها للسرقة قبيل عقود مضت، حيث غابت عن مصر على يد لصوص ومهربي الآثار المصرية القديمة عام 1860، إلى أن عادت لمصر مجددا في عام 2009.

وقال علي رضا، مدير منطقة آثار وادي الملوك، في بيان، إن مقبرة الملك رمسيس الأول لها أهمية تاريخية وأثرية خاصة، لكونها مقبرة مؤسس الأسرة التاسعة عشرة في مصرالقديمة، مشيرًا إلى أنه كان هناك حرص كبير على افتتاح المقبرة قبل موسم إجازات نصف العام بالمدارس والجامعات، لتمكين المصريين بجانب الزوار الأجانب، من مشاهدة جانب مهم من تاريخ مصر القديمة، والتعرف علي سيرة الملك الذي أسس واحدة من الأسرة المهمة في التاريخ المصري القديم.

الجدير بالذكر أن مقبرة الملك رمسيس الأول اكتشفت علي يد الإيطالي جيوفاني باتيستا بيلزوني، عام 1817، كما يُذكر أنه مع أوائل القرن التاسع عشر، وبعد نجاح "شامبليون" في فك رموز كتابة اللغة الهيروغليفية، بدأت الحملات الكشفية الأوروبية بقيادة الإيطالي بيلزوني، في منطقة وادى الملوك وجبانة طيبة غربي مدينة الأقصر، وبالفعل تمكن بلزوني من اكتشاف مقاب رمسيس الأول، وسيتى الأول، و"آى" والأمير آمون حر خبشف.

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