أطول قطار كهربائي وستاد عالمي.. أبرز المشروعات بالعاصمة الإدارية

- الحي الحكومي

- أطول قطار كهربائي

- مدينة الألعاب الأوليمبية

منذ قرابة 5 سنوات ووضعت القيادة السياسية الحالية حجر الأساس لبناء العاصمة الإدارية الجديدة، كمدينة متكاملة الخدمات والمرافق الأساسية والترفيهية والخدمية، على أن تشرف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على تنفيذ كافة المشروعات بداخلها.وفي هذا الصدد، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا، بسرعة الانتهاء من مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، لبدء الانتقال إليها وفق التخطيط الزمني والإنشائي الذي تم إقراره بالتماشي مع جدية التشغيل الإداري لكافة المنشآت والمرافق بالعاصمة الإدارية، مع التأكيد على الصيانة الدورية لكافة المنشآت والمرافق.وترصد "الدستور"، في التقرير التالي، أبرز المشروعات القومية العملاقة التي يُجرى الانتهاء من تنفيذها داخل العاصمة الإدارية الجديدة.يتم إنشائه على مساحة 550 فدانًا، ويضم 36 مبنى، 34 للوزارات، ومبنى خاص بالبرلمان وآخر لرئاسة الوزراء، ويعمل فى تنفيذ الحي 18 شركة مصرية تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بالإضافة إلى منطقة المال والأعمال والشقق والعمارات السكنية.تنفذه الهيئة القومية للأنفاق بطول 90 كيلومتر، ويمتد من السلام حتى العاصمة الإدارية الجديدة مرورًا بمدينة العاشر من رمضان، ومن المقرر أن يتم تشغيله التجريبي أغسطس من العام القادم 2021.- ارتفعت تكلفة مشروع القطار الكهربائي إلى 2.18 مليار دولار، وذلك بعدما قامت الهيئة القومية للأنفاق بإضافة قطاعين يمتدان بأطوال 24 كيلومتر تقريبا لمسار المشروع، حيث تبلغ تكلفتهما وحدهما حوالي 530 مليون دولار، ومقرر أن يتم افتتاحه رسميًا في أكتوبر 2021 بالتزامن مع افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة.تعد واحدة من أكبر المدن الرياضية المتكاملة الخدمات على مستوى الشرق الأوسط، وتحتوي على منطقة متكاملة للأطفال وأخرى ثقافية وترفيهية ومسرح ومبنى إداري، بالإضافة إلى ملاعب كرة طائرة وملاعب كرة سلة وكرة شاطئية وملعب هوكي وملاعب متعددة الأغراض.شهر سبتمبر 2016 وضع حجر الأساس لبناء أكبر مدينة رياضية صديقة للبيئة، إذ تبنى المرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 93 فدانًا بتكلفة 2.2 مليار جنيه.تضم المدينة الأويمبية كافة الألعاب الرياضية والتي جري تنفيذها وفق معايير الاتحادات الرياضية الدولية طبقًا لأحدث القياسات الفنية العالمية لكل رياضة ومنها؛ منطقة للألعاب الجماعية مجمع ملاعب كرة قدم من 4 ملاعب قانونية وملاعب خماسية، وصالات للألعاب القتالية وصالة لذوي الاحتياجات الخاصة، وصالة جمباز وغرف ملابس ومبنى للثقافة والتكنولوجيا، فضلا عن مبنى للخدمات الاجتماعية..وبسعة تصل إلى 90 ألف متفرج، يُقام على أرض المدينة ستاد العاصمة الإدارية، والذي يجرى إنشائه على مساحة 70 فدانًا، بالإضافة إلى مجمع حمامات سباحة يتكون من حمام سباحة أوليمبي مغطى وآخر مكشوف، وحمام سباحة غطس ومنطقة خدمات وجيمانزيوم، فضلا عن ملاعب للتنس الأرضي ومبنى لملاعب الإسكواش، وكل ذلك يتم تنفيذه وتحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.