اليوم.. محاكمة ربة منزل وأشقائها بتهمة سرقة زوجها بالإكراه في التبيين

تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار شعبان الشامي، اليوم السبت، محاكمة كلًا من "ا. ع" ربة منزل محبوسة، "ع. ع" عاطل محبوس و"ا.ع" عاطل محبوس، لاتهامهم بسرقة مبالغ نقدية بالإكراه في منطقة التبين.وكشف أمر إحالة المتهمين الثلاثة إلى محكمة الجنايات، أن المتهمين بدائرة قسم التبين بمحافظة القاهرة قاموا جميعًا بسرقة المبلغ النقدي والمملوكة للمجني عليه "محمد. ع" بطريق الإكراه الواقع عليه بأن ما ظفرا به المتهمين الأولى والثاني بمسكنه حتى انقضا عليه مقيدين حركته ووجهت له المتهمة الأولى ضربة في صدره باستخدام سلاح أبيض "سكين" فحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، وخارت قواه فصار طيعا لهما صاغرًا لسطوتهما وتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المبلغ المالي المسروق وفروا به مستقلين الدراجة النارية قيادة المتهم الثالث.وأضاف، أن المتهمة الأولى أحرزت سلاحا أبيض "سكين" بدون مسوغ من الضرورة الشخصية أو المهنية، كما حاز المتهمين الثاني والثالث سلاح أبيض بدون مسوغ قانوني.وتضمنت شهادة المجني عليه بالتحقيقات أنه حال تواجده بمسكنه رفقة زوجته المتهمة الأولى والمتهم الثاني، انقضا عليه مقيدين حركته وكالت له المتهمة الأولى ضربة بصدره باستخدام سلاح أبيض فأحدثت إصابته برفقة المتهم الثاني، وتمكنا من سرقة 25 ألف جنيه وفروا مستقلين الدراجة النارية رفقة المتهم الثالث.