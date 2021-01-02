رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 02 يناير 2021 الموافق 18 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

اليوم.. محاكمة ربة منزل وأشقائها بتهمة سرقة زوجها بالإكراه في التبيين

السبت 02/يناير/2021 - 09:26 ص
جريدة الدستور
عادل عبد العال
طباعة
تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار شعبان الشامي، اليوم السبت، محاكمة كلًا من "ا. ع" ربة منزل محبوسة، "ع. ع" عاطل محبوس و"ا.ع" عاطل محبوس، لاتهامهم بسرقة مبالغ نقدية بالإكراه في منطقة التبين.

وكشف أمر إحالة المتهمين الثلاثة إلى محكمة الجنايات، أن المتهمين بدائرة قسم التبين بمحافظة القاهرة قاموا جميعًا بسرقة المبلغ النقدي والمملوكة للمجني عليه "محمد. ع" بطريق الإكراه الواقع عليه بأن ما ظفرا به المتهمين الأولى والثاني بمسكنه حتى انقضا عليه مقيدين حركته ووجهت له المتهمة الأولى ضربة في صدره باستخدام سلاح أبيض "سكين" فحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، وخارت قواه فصار طيعا لهما صاغرًا لسطوتهما وتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المبلغ المالي المسروق وفروا به مستقلين الدراجة النارية قيادة المتهم الثالث.

وأضاف، أن المتهمة الأولى أحرزت سلاحا أبيض "سكين" بدون مسوغ من الضرورة الشخصية أو المهنية، كما حاز المتهمين الثاني والثالث سلاح أبيض بدون مسوغ قانوني.

وتضمنت شهادة المجني عليه بالتحقيقات أنه حال تواجده بمسكنه رفقة زوجته المتهمة الأولى والمتهم الثاني، انقضا عليه مقيدين حركته وكالت له المتهمة الأولى ضربة بصدره باستخدام سلاح أبيض فأحدثت إصابته برفقة المتهم الثاني، وتمكنا من سرقة 25 ألف جنيه وفروا مستقلين الدراجة النارية رفقة المتهم الثالث.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

محمد الباز يحذّر: التجمعات خطر والمستشفيات قد لا تتحمل زيادة إصابات كورونا

تفاصيل إصابة الإعلامية نجوى إبراهيم بفيروس كورونا

جميع ترددات القنوات الجديدة في 2021 على النايل سات

اتحاد الكرة يمنح الشركة المسئولة عن «VAR» فرصة أخيرة قبل فسخ التعاقد

الصور

image description

محافظ أسيوط ومديرو الحسابات يبحثون الميزانية وسبل تعظيم الموارد

image description

محافظة أسيوط تستعرض ما تم إنجازه في مسار رحلة العائلة المقدسة

image description

انتهاء رصف طريق «الشيخ عون الله» بأسيوط ضمن خطة الدولة

image description

«الطيبي» يتفقد مشروع المطبعة بأسيوط

image description

مصرع طفل وإصابة والديه في حادث مروري بدمياط

الأكثر قراءة

تفاصيل آخر مستجدات الحالة الصحية للإعلامى وائل الإبراشى

محمد الباز: رولا محمود ماتت بكورونا ودفنت في قبر مجهول بإنجلترا

جميع ترددات القنوات الجديدة في 2021 على النايل سات

تردد قناة CBC الجديد 2021 على نايل سات

إنفوجراف

image description

إنفوجراف.. لماذا لن تتزوج سوسن بذكر الزرافة

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو فيلم «Soul».. رحلة البحث عن سر السعادة

منوعات

الصين: 3.07 مليار دولار عائدات دور العرض السينمائية في 2020

خيانة على الطريقة المكسيكية.. عامل يحفر نفقًا لـ«الحب» من بيته لغرفة نوم عشيقته

مواعيد القطارات اليوم السبت 2-1-2021

زيادة وفيات حوادث الطيران فى 2020

أيام زمان

«دخلت في نوبة اكتئاب لوفاة أحدهم».. حكاية هند رستم مع الكلاب

«بدأت بقبلة وانتهت بكارثة».. حكاية الحب الأكبر في حياة رشدي أباظة

ليلي فوزي تروي التفاصيل الأخيرة في حياة أنور وجدي

«تمرد ابنتها وزوج تاجر مخدرات».. كيف عانت زوزو ماضى فى حياتها؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
واسترد السودان أرضه.. بالقوة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد رفعت.. قيثارة السماء «2-2»
د.كريمة الحفناوى
الاحتفاء بلغتنا الجميلة بكلية الألسن
صفاء النجار
النقطة العمياء والتحيز القاتل
المزيد

الثقافة

رواية «وديدة» على طاولة مركز الحرية للإبداع.. الإثنين

«هويتنا البصرية» جديد الفنان سيد هويدى عن هيئة الكتاب

حكاية صورة.. العندليب الأسمر يغنى فى أحد الأفراح على السطوح

أمال الديب بضيافة مبادرة «كل يوم شاعر».. الليلة