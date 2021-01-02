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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وسائل إعلام: بيانات فعالية لقاح الصين حقيقية وسليمة رغم اختلافها

السبت 02/يناير/2021 - 09:09 ص
جريدة الدستور
وكالات
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قال مسؤول تنفيذي في مجموعة الصين الوطنية للتكنولوجيا الحيوية لوسائل إعلام رسمية إن النتائج الخاصة بفعالية لقاح صيني للوقاية من مرض كوفيد-19 والصادرة من كل من الصين والإمارات حقيقية وسليمة رغم اختلافها.

كانت الصين قد وافقت الخميس الماضي على طرح أول لقاح محلي للوقاية من كوفيد-19 للاستخدام العام، وهو لقاح طورته شركة تابعة لشركة سينوفارم المدعومة من الدولة.

وكانت الشركة المنتجة قد قالت إن اللقاح أظهر فعالية بنسبة 79.34 % بناء على تحليل مؤقت للمراحل المتأخرة من التجارب السريرية.

وهذه النسبة أقل من تلك التي أعلنتها الإمارات لنفس اللقاح يوم التاسع من ديسمبر والتي بلغت 86 %.

وقال يانج شياو مينج، رئيس مجموعة الصين الوطنية للتكنولوجيا الحيوية التابعة لسينوفارم في تصريحات لجريدة جلوبال تايمز التي تصدرها صحيفة الشعب اليومية الناطقة بلسان الحزب الشيوعي الحاكم، إن معايير الدول وإجراءاتها في تشخيص المرض تكون بها اختلافات معينة ومن ثم تجيء النتائج النهائية مُختلفة.

ونقلت جلوبال تايمز عن يانغ قوله في تقرير نُشر يوم الخميس "لذلك كانت هناك اختلافات بين البيانات الشاملة الواردة من بلدان متعددة وبيانات نسبة الحماية التي سبق وقامت الإمارات والبحرين بتقييمها من قبل، ولكن هاتين النتيجتين حقيقيتان وسليمتان"، دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل عن البيانات.

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