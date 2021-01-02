التفتيش على 510 منشآت في مجال العمل بالإسكندرية

قال ياسر سعيد مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية، إن المديرية تلقت 323 شكوى جديدة، بالإضافة إلى 102 شكوى مرحلة من شهر أكتوبر، تم بحث 247 شكوى منها، وتبين أن 84 شكوى مستوفاة، وتم تحرير 163 محضرًا للمنشآت التي ثبت وجود مخالفات بها، وتبقى 178 شكاوي تحت البحث والدراسة، وذلك خلال شهر نوفمبر الماضي.أما في مجال التفتيش العمالي فقد قامت المديرية بالتفتيش على 510 منشآت، وعمل 30 حملة تفتيشية شاملة، وأسفر عن تحرير 130 محضرًا، وبحث 111 شكوى عمالية، وعمل ندوة واحدة لتوعية العاملين بالقطاع الخاص.وتابع مدير المديرية، أنه في مجال تراخيص عمل الأجانب قامت المديرية بتجديد 6 تراخيص، وتلقى طلبات استخراج ترخيص لأول مرة لـ3 أجنبيًا، وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التى تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات.