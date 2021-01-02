الشبورة تغلق طريق بورسعيد ومحور 30 يونيو

أعلنت إدارة مرور بورسعيد، اليوم السبت، إغلاق طريق الخروج من بورسعيد إلى الإسماعيلية وطريق محور ٣٠ يونيو، نظرا لوجود شبورة كثيفة وانعدام الرؤية على الطريق وحرصا على سلامة المواطنين أثناء السفر.كما أهاب مرور بورسعيد بقائدي السيارات القادمين إلى محافظة بورسعيد من المحافظات الأخرى بضرورة توخي الحذر وعدم السرعة.