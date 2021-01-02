حظك اليوم.. برج الحوت السبت 2 يناير 2021
السبت 02/يناير/2021 - 08:49 ص
هويدا سعيدطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الحوت اليوم السبت 2 يناير 2021 والتي جاءت كالتالي:
مهنيًا: تزهو مواهبك وتشرق، ويكتشف لديك أحد الأشخاص المعنيين ميزة أو قدرة لم يكن أحد حتى أنت على علم بها.
عاطفيًا: حاول أن تفكر كثيرًا قبل أن تقرر أن الطرف الآخر ملائم لك فعلًا، لقد جربت الكثير من العلاقات وليس من الجيد أن تعيد تكرر الأمر مجددًا.
صحيًا: تقدم حالتك الصحية يكون مرهونًا باجتياز بعض التحديات التي وضعها لك الطبيب، عليك أن تبذل مجهودًا مضاعفًا من أجل الخروج من هذا المأزق سريعًا
مهنيًا: تزهو مواهبك وتشرق، ويكتشف لديك أحد الأشخاص المعنيين ميزة أو قدرة لم يكن أحد حتى أنت على علم بها.
عاطفيًا: حاول أن تفكر كثيرًا قبل أن تقرر أن الطرف الآخر ملائم لك فعلًا، لقد جربت الكثير من العلاقات وليس من الجيد أن تعيد تكرر الأمر مجددًا.
صحيًا: تقدم حالتك الصحية يكون مرهونًا باجتياز بعض التحديات التي وضعها لك الطبيب، عليك أن تبذل مجهودًا مضاعفًا من أجل الخروج من هذا المأزق سريعًا