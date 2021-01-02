حظك اليوم.. برج العقرب السبت 2 يناير 2021
السبت 02/يناير/2021 - 08:45 ص
هويدا سعيدطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج العقرب اليوم السبت 2 يناير 2021 والتي جاءت كالتالي:
مهنيًا: تظهر مشكلة مادية قديمة كانت مستعصية على الحل، وربما تكون مصلحتك بوضع حد نهائي لها حتى لو قدمت بعض التنازلات.
عاطفيًا: بعض الصعوبات والتحديات تواجه علاقتك مع الحبيب، لا تضعف لأن الحب الحقيقي يحتاج إلى القوة والصبر وتحطيم كل العقبات.
صحيًا: التوتر ضاغط وقد يسبب لك فشلًا او خسارة، لا تنفعل ولا تسبب لنفسك الأزمات.
مهنيًا: تظهر مشكلة مادية قديمة كانت مستعصية على الحل، وربما تكون مصلحتك بوضع حد نهائي لها حتى لو قدمت بعض التنازلات.
عاطفيًا: بعض الصعوبات والتحديات تواجه علاقتك مع الحبيب، لا تضعف لأن الحب الحقيقي يحتاج إلى القوة والصبر وتحطيم كل العقبات.
صحيًا: التوتر ضاغط وقد يسبب لك فشلًا او خسارة، لا تنفعل ولا تسبب لنفسك الأزمات.