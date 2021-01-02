الصين: 3.07 مليار دولار عائدات دور العرض السينمائية في 2020

تجاوزت عائدات شباك التذاكر في الصين 20 مليار يوان (حوالي 3.07 مليار دولار) خلال عام 2020.وذكرت الهيئة الوطنية للسينما في الصين –في بيان اليوم- أن إجمالي عائدات شباك التذاكر السنوية بلغ 20.42 مليار يوان (حوالي 3.07 مليار دولار)، بما فيها 83.7 % من الإنتاج المحلي.وأسهمت صناعة السينما في الصين في جهود التعافي من تأثيرات وباء كوفيد-19، حيث باعت دور السينما في المناطق الحضرية 548 مليون تذكرة خلال عام 2020.