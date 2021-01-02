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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

رواية «وديدة» على طاولة مركز الحرية للإبداع.. الإثنين

السبت 02/يناير/2021 - 07:45 ص
وديدة
وديدة
نضال ممدوح
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تستقبل قاعة توفيق الحكيم٬ التابعة لمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية٬ في السادسة والنصف من بعد غد الإثنين٬ لقاء مفتوح لمناقشة رواية «وديدة»، والصادرة عن دار المفكر العربي٬ للكاتب السكندري محمد عباس، ويناقش الرواية كل من: «الدكتورة سحر شريف٬ والدكتورة كوثر مروان، والكاتبة رانيا ثروت»٬ ويدير اللقاء الكاتب رشاد بلال.

يشار إلى أن محمد عباس سبق وصدرت له أعمال: «فاطمة تعيش الحلم» مجموعة قصصية٬ «الطريق إلى منبع الشمس»٬ ورواية «أبو تلات».

ومما جاء في الرواية نقرأ: «اختفت وديدة زوجة عبده الجزار واختفى معها في ذات الوقت جمال رشوان العامل بمحل الجزارة الذي يملكه زوجها، وقد ربط سكان شارع الكامل بين اختفاء الإثنين قائلين إن هناك علاقة بينهما أدت لهذا الاختفاء.

أحد جيران الجزار، ويدعي محمود عبد الدايم قابل جمال رشوان الذي أكد له عدم وجود علاقة له باختفاء وديدة، وبدأ البحث عن سبب اختفائها فقيل أن أحد سكان الشارع ويدعى شريف سلامة وراء اختفائها، وقيل أن عبده الجزار زوجها وراء اختفائها، وبالبحث والتحري من جهة المسئولين بالشرطة عرف السبب في نهاية الرواية».

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