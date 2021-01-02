سياسية تركية تطالب المعارضة بالوحدة ردعًا لأردوغان فى انتخابات 2023

قالت الخبيرة السياسية والنائبة المعارضة السابقة، بناز توبراك، لموقع (أحوال تركية) إنها تأمل أن تبني أحزاب المعارضة التركية مرة أخرى ائتلافًا وتتغلب على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الانتخابات المقبلة، المقرر إجراؤها في عام 2023، مكررة الدعم المتبادل الذي ظهر خلال الانتخابات المحلية لعام 2018..وقالت توبراك: أنه في تركيا يتزايد الاستبداد العالمي، تدعى الحكومة التركية أنها تحافظ على مبدأ الفصل بين السلطات بينما في الحقيقة تصبح الانتهاكات الجسيمة لسيادة القانون شائعة حيث لا يجرؤ القضاة على المعارضة.فيما قال هالوك أوزدالجا، سياسي مخضرم من يسار الوسط خدم لاحقًا لفترتين كنائب من حزب العدالة والتنمية الحاكم: كان المواطنون الأتراك يزدادون فقرًا لمدة سبع سنوات متتالية منذ عام 2013، محطمين بذلك الرقم القياسي العالمي من حيث خسارة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.