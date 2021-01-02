مع بداية العام الجديد.. زيادة رسوم عبور الكبارى والجسور التركية

رفعت المديرية العامة للطرق السريعة في تركيا قيمة التعريفة الخاصة بعبور كوبري «شهداء 15 يوليو»، و«فاتح سلطان محمد» بمدينة إسطنبول بنسبة تقارب الـــ 26%.ومع تطبيق التعريفة الجديدة، ارتفعت رسوم عبور السيارات من 10.5 ليرة إلى 13.25 ليرة، فيما ارتفعت رسوم عبور الدراجات النارية إلى 5.25 ليرة بزيادة بلغت 23.5 بالمئة.إلى جانب ذلك، ارتفعت رسوم عبور جسر عثمان غازي من 117.9 ليرة إلى 147.5 ليرة، أما رسوم عبور جسر يافوز سلطان سليم فقد زادت من 21.90 ليرة إلى 27.5 ليرة.