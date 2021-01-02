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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الشرطة التركية تعتقل سيدة فور وضعها مولودها بعملية جراحية

السبت 02/يناير/2021 - 07:30 ص
الشرطة التركية
الشرطة التركية
أمينة ذكى
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استمرارًا لانتهاك حقوق الانسان في تركيا، اعتقلت قوات الشرطة مواطنة تركية من أمام غرفة عمليات بمستشفى كاتشيرون ميدكال، بمدينة أنقرة، وذلك بعد انتهائها من وضع مولودها بعملية قيصرية.

وقال رمضان جوزال، شقيق هاجر يلدرم، السيدة الكردية التي تم القاء القبض عليها، إن شقيقته وضعت في مستشفى كاتشيرون ميدكال، مولودًا مصابًا بماء على الرئة، مما دفع الأطباء إلى إدخاله العناية المركزة، فيما كانت الشرطة التركية تقف أمام باب غرفة العمليات لاعتقالها، رغم تقرير الأطباء بضرورة بقاء الأم والطفل في المستشفى حتى الإثنين المقبل.

وفي سياق متصل، انتقد النائب عن حزب الشعوب الديمقراطي في مدينة قوجالي، عمر فاروق جرجرلي أوغلو، الحادثة، معتبرًا إياها متكررة من قبل شرطة الرئيس رجب طيب أردوغان.

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