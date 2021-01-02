حكاية صورة.. العندليب الأسمر يغنى فى أحد الأفراح على السطوح

نشرت مجلة الكواكب في عددها الصادر بتاريخ 5 مايو 1981 صورة نادرة للعندليب عبد الحليم حافظ يغنى - قبل شهرته - فى أحد الأفراح على سطح منزل في السيدة زينب عام 1950.خلف العندليب يعزف على العود الملحن محمد الموجي٬ ويعزف على القانون أحمد فؤاد حسن مؤسس الفرقة الماسية، وباقي العازفين في الصورة هم النواة الأولى للفرقة الماسية، غنت في نفس الفرح المطربة فايدة كامل، وكان أجر الفرقة «عازفين ومطربين وملحن ومؤلف» 35 جنيهًا.ووصف بعض النقاد عبد الحليم حافظ بأنه ثورة في الفن في حد ذاته٬ وليس مجرد مطرب٬ وفي كتابه «حكايات العمر كله» يذكر مؤلف الكتاب الفنان سمير صبري حكاية أول مرة تعرف فيها علي العندليب الأسمر٬ مشيرًا إلي أن «حليم» كان بوابة عبوره إلي شارع الفن٬ فقد وقف لمدة ثوان أمام كاميرا السينما٬ ومعه دخل الإذاعة لأول مرة.وبفضله وبمساعدة الإعلامية آمال فهمي٬ قدم أولي فقراته علي موجات الإذاعة المصرية من خلال برنامج «العمة لولو» علي أثير موجات البرنامج الأوروبي٬ والذي تقدمه الفنانة لبني عبد العزيز.