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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المرأة الحديدية عن إهانة أردوغان للمحجبات: سئمت الأمة من عقليته القذرة

السبت 02/يناير/2021 - 07:11 ص
ميرال أكشنار
ميرال أكشنار
أمينة ذكى
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ردا على تصريحات أردوغان حول المحجبات، قالت رئيسة حزب الخير التركي المعارض، ميرال أكشنار: أن الأمة سئمت من عقلية أردوغان القذرة.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد قال بأن زعيم المعارضة التركية ورئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو، يستغل المحجبات ويستخدمه كعارضات أزياء.

وقالت أكشنار، في تغريدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «السيد رجب طيب أردوغان، بينما قُتلت 386 امرأة في بلادنا في العام الماضي؛ إلا أنك تخرج أيضًا وتهين النساء دون أدنى خجل. اذهب وأدي واجبك أولًا، واحفظ أمن وسلامة النساء. لقد سئمت الأمة حقًا من هذه العقلية القذرة»

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