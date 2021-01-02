روسيا ترصد إطلاق أكثر من 80 صاروخا باليستيا وفضائيا في 2020

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إن القوات الفضائية الروسية اكتشفت أكثر من 80 عملية إطلاق للصواريخ الباليستية والفضائية في عام 2020.وأضافت، في بيان نقلته وكالة "نوفوستي" الروسية: "في إطار تنفيذ المهام القتالية في عام 2020، تمكنت منظومات الإنذار بالهجمات الصاروخية، وكذلك منظومات مراقبة المجال الفضائي وأنظمة الدفاع المضاد للصواريخ، من رصد أكثر من 80 عملية إطلاق صاروخية وفضائية باليستية أجنبية ومحلية".وأفادت تقارير رؤوسية في وقت سابق، بأن الجيش الروسي تعقب ورصد في عام 2019، أكثر من 70 عملية إطلاق صاروخية في مختلف أنحاء العالم.