رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 02 يناير 2021 الموافق 18 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

أمال الديب بضيافة مبادرة «كل يوم شاعر».. الليلة

السبت 02/يناير/2021 - 06:51 ص
أمال الديب
أمال الديب
نضال ممدوح
طباعة
تحل الشاعرة أمال الديب، في السادسة من مساء اليوم السب، بضيافة برنامج «اقرأ معانا»، والذي يبث «أونلاين» عبر قناة المجلس الأعلى للثقافة على موقع «يوتيوب»، والذي تنظمه لجنة الشعر بالمجلس ضمن مبادرة «كل يوم شاعر».

ومن المقرر أن تقرأ «الديب» ثلاثة قصائد شعرية وهي: «الموتى لا يعرفون الحب - ليلان وهواجس وانطباعات لحظية- أعاهدك وهذا أثر غيابك».

يشار إلي أن أمال الديب، شاعرة وروائية مصرية من مواليد الجيزة، وهي حاصلة على ليسانس دار العلوم جامعة القاهرة، ودبلوم خاص في الدراسات الأدبية والنقدية من الكلية نفسها.

صدر لها عدد من الدواوين الشعرية منها «في صوته اليمام»، و«الراحلون»، وفازت عن رواية «روثمان أزرق» بجائزة الشارقة للإبداع في دورتها الثامنة عشرة عام 2015، وأعيد طبع الرواية في مصر عام 2020، ولها تحت الطبع رواية «اسمه علي»، ورواية «أليس هذا غريبًا؟»، وديواني شعر بعنوان «لن نذهب إلى النار مرتين»، و«كوشمٍ قديم» الذي اختارت منه قصائدها التي تلقيها في الأمسية.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

تردد قناة النهار الجديد 2021 على نايل سات

مشاهد ليلة رأس السنة تُثير استياء المواطنين بالإسكندرية (صور)

«الصحة»: 56 وفاة و1409 إصابات جديدة بكورونا

تردد قناة CBC الجديد 2021 على نايل سات

الصور

image description

محافظ أسيوط ومديرو الحسابات يبحثون الميزانية وسبل تعظيم الموارد

image description

محافظة أسيوط تستعرض ما تم إنجازه في مسار رحلة العائلة المقدسة

image description

انتهاء رصف طريق «الشيخ عون الله» بأسيوط ضمن خطة الدولة

image description

«الطيبي» يتفقد مشروع المطبعة بأسيوط

image description

مصرع طفل وإصابة والديه في حادث مروري بدمياط

الأكثر قراءة

تفاصيل آخر مستجدات الحالة الصحية للإعلامى وائل الإبراشى

محمد الباز: رولا محمود ماتت بكورونا ودفنت في قبر مجهول بإنجلترا

جميع ترددات القنوات الجديدة في 2021 على النايل سات

تردد قناة CBC الجديد 2021 على نايل سات

إنفوجراف

image description

إنفوجراف.. لماذا لن تتزوج سوسن بذكر الزرافة

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو فيلم «Soul».. رحلة البحث عن سر السعادة

منوعات

خيانة على الطريقة المكسيكية.. عامل يحفر نفقًا لـ«الحب» من بيته لغرفة نوم عشيقته

مواعيد القطارات اليوم السبت 2-1-2021

زيادة وفيات حوادث الطيران فى 2020

سقوط فتاة من ارتفاع 650 قدمًا فور طلب يدها للزواج

أيام زمان

«دخلت في نوبة اكتئاب لوفاة أحدهم».. حكاية هند رستم مع الكلاب

«بدأت بقبلة وانتهت بكارثة».. حكاية الحب الأكبر في حياة رشدي أباظة

ليلي فوزي تروي التفاصيل الأخيرة في حياة أنور وجدي

«تمرد ابنتها وزوج تاجر مخدرات».. كيف عانت زوزو ماضى فى حياتها؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
واسترد السودان أرضه.. بالقوة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد رفعت.. قيثارة السماء «2-2»
د.كريمة الحفناوى
الاحتفاء بلغتنا الجميلة بكلية الألسن
صفاء النجار
النقطة العمياء والتحيز القاتل
المزيد

الثقافة

رواية «وديدة» على طاولة مركز الحرية للإبداع.. الإثنين

«هويتنا البصرية» جديد الفنان سيد هويدى عن هيئة الكتاب

حكاية صورة.. العندليب الأسمر يغنى فى أحد الأفراح على السطوح

أمال الديب بضيافة مبادرة «كل يوم شاعر».. الليلة