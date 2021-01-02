أمال الديب بضيافة مبادرة «كل يوم شاعر».. الليلة

تحل الشاعرة أمال الديب، في السادسة من مساء اليوم السب، بضيافة برنامج «اقرأ معانا»، والذي يبث «أونلاين» عبر قناة المجلس الأعلى للثقافة على موقع «يوتيوب»، والذي تنظمه لجنة الشعر بالمجلس ضمن مبادرة «كل يوم شاعر».ومن المقرر أن تقرأ «الديب» ثلاثة قصائد شعرية وهي: «الموتى لا يعرفون الحب - ليلان وهواجس وانطباعات لحظية- أعاهدك وهذا أثر غيابك».يشار إلي أن أمال الديب، شاعرة وروائية مصرية من مواليد الجيزة، وهي حاصلة على ليسانس دار العلوم جامعة القاهرة، ودبلوم خاص في الدراسات الأدبية والنقدية من الكلية نفسها.صدر لها عدد من الدواوين الشعرية منها «في صوته اليمام»، و«الراحلون»، وفازت عن رواية «روثمان أزرق» بجائزة الشارقة للإبداع في دورتها الثامنة عشرة عام 2015، وأعيد طبع الرواية في مصر عام 2020، ولها تحت الطبع رواية «اسمه علي»، ورواية «أليس هذا غريبًا؟»، وديواني شعر بعنوان «لن نذهب إلى النار مرتين»، و«كوشمٍ قديم» الذي اختارت منه قصائدها التي تلقيها في الأمسية.