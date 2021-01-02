"الثقافة الجديدة" تحتفي بلوحات للفنان مصطفى رحمة تغوص في عالم المرأة

احتفى العدد الجديد من مجلة "الثقافة الجديدة"، يناير 2021 بمتاحف مصر، كاشفا عما تحتويه من كنوز وخبرات ومعارف، كما احتفى بلوحات الفنان الكبير مصطفى رحمة التي تمتاز بغوصها في العالم الباطني للأنثى بوصفها رمزًا إنسانيًا، ووطنًا يمكن أن يلجأ إليه الفنان، فيرسمه عبر ريشته طارحا دلالات متسعة تشع حول عالمها الأثير بوصفها حبيبة وأما تكمن في تفاصيلها الحياة حين يضيق العالم.وقال رئيس تحرير المجلة الشاعر والباحث مسعود شومان، في افتتاحيته بعنوان: "متاحف مصر جغرافيا مليئة بالكنوز وتاريخ حافل بالرموز": "إن المتحف ليس مكانًا لحفظ التحف والمقتنيات من آثار ومجوهرات وحرف وفنون ومخطوطات؛ لكنه أيقونة حضارية تشير إلى ذاتنا، وتضعنا أمام الراقات الثقافية التى جعلت من هذه الأرض ومن هؤلاء البشر وطنا إنسانيا جذره المعرفة".وفي العدد مقال الدكتور رضا عطية "سردية المكان ودلالات الانشطار فى الرواية الجديدة"، ويعرج طلعت رضوان على "رواية الأصوات المتقاطعة مع الحاضر"، ويكتب شوقي عبد الحميد يحيى "الهم الاجتماعي واستلهام التراث في شعر التفعيلة"، ويناقش الدكتور محمود سعيد "جماليات الوظيفة الكوميدية في المسرح"، ويغوص شوقي بدر يوسف في "سلطة النص القصصي من العتبة إلى المتن"، أما ريم السرجاني فتكتب "الشاعر طليقا.. الإبداع طقس بلا قيد "، وتختتم القراءات النقدية بمقال الدكتور محمد حسن غانم الذي تناول "ملامح السرد النسائى في مصر".وفي باب "فضاءات إبداعية"، قصائد للشعراء حسين القباحى، منال الصناديقي، عيد عبد الحليم، أحمد عبد التواب علي، ياسر الششتاوي، سامي أبو بدر، شيماء عزت، سالم الشبانة، وحسن شهاب الدين، وقصص لعبد السلام إبراهيم، حسين عبد الرحيم، سامح سعد الله، إيمان يونس، أسامة عاطف، وأحمد جمال يوسف.وفي ملف العدد مقالات لياسر منجي، حسين عبد البصير، عماد أبو غازي، عاطف معتمد، أمل سالم، سعد الأزهري، محمد جلال حسين، حنان موسى، فؤاد مرسي، عصام الزهيري، أسامة كمال أبو زيد، محمود دوير، ومنى الشيمي.أما باب "الصوت واللون والحرية"، فجاء حافلا بالترجمات والحوارات؛ ففي "الشاطئ الآخر" نقرأ: قصائد: مارى جو بانج ترجمة: رفيدة جمال ثابت، وفي باب مواجهات تحاور المجلة الكاتب الروائى مصطفى نصر الذي يصرح بـ: "تعلمت الكتابة من موت أمي"، حوار: محمد سيد ريان، وفي باب عطر الأحباب يكتب ناصر العزبى "أنيس البياع.. الفارس الذى لم يسقط"، وتختتم المجلة بكشافها السنوى لعام 2020، إعداد: نيرفانا محمد كمال، وإشراف: مسعود شومان.والمجلة تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة د. أحمد عواض ويرأس تحريرها الشاعر والباحث مسعود شومان ويدير تحريرها الشاعر محمود خيرالله وسكرتير التحرير الناقد مصطفى القزاز والمشرف الفني إسلام الشيخ.