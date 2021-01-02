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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«قصور الثقافة» تقدم مسرحية «الماراثون» على مسرح السلام

السبت 02/يناير/2021 - 06:18 ص
مسرح السلام
مسرح السلام
أ ش أ
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قدمت فرقة الأنفوشي، العرض المسرحى "الماراثون" إخراج رامي نادر على مسرح السلام، وذلك في إطار مشاركة الهيئة العامة لقصور الثقافة فى مهرجان القومي للمسرح المصرى فى دورته الثالثة عشر برئاسة الفنان يوسف إسماعيل،

تدور أحداث العرض في إطار درامي استعراضى غنائي حول إقامة مسابقة رقص فوق أحد اليخوت احتفالا بليلة رأس السنة، ويشارك في المسابقة مجموعة من الشخصيات لديهم أهداف مختلفة للفوز، وتقع الأحداث في الولايات المتحدة في الستينيات من القرن العشرين.

العرض مأخوذ عن رواية الكاتب الأمريكي هوراس ماكوى بعنوان "إنهم يقتلون الجياد.. أليس كذلك؟"، وهو من إعداد أحمد سمير متولى، تمثيل مجموعة من الفنانين منهم محمد خميس، أحمد السعودى، محمد عصام، على محمد، مروان أبو المجد، آية غنيم، أحمد الدقاق، نورين الخولى، نادر محسن، ماريان شاكر، شريف غانم، ابتهال النورس وآخرون، موسيقي وألحان سيمو صيام، ديكور مريم أحمد، إضاءة ابراهيم الفرن، ملابس نهلة مرسي، مصمم رقصات إبرام مرقص، من إنتاج قصر ثقافة الأنفوشي.

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