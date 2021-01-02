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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«ثقافة القليوبية» تناقش شعر العامية والقصة القصيرة

السبت 02/يناير/2021 - 06:15 ص
قصور الثقافة
قصور الثقافة
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أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة بالقليوبية مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية.

ونظم نادي الأدب ببيت ثقافة طوخ، أمسية أدبية أدارها الشاعر سليمان الزهيري رئيس النادي، بدأت بمحاضرة بعنوان "شعر العامية والقصة القصيرة في القليوبية".

ونظم قصر ثقافة بنها، ورشة تعليم رسم، بجانب عرض قدمه نادي السينما بقصر ثقافة بنها بعنوان "محمد (ﷺ) رسول الإنسانية"، كما أعدت مكتبة باسوس ورشة إعادة تدوير لعمل مقلمة بخامات بسيطة ومتوفرة.

وفي إطار النشاط أونلاين، قدمت مكتبة الطفل والشباب بكفر طحلة، ورشة عمل مجسم بابا نويل باستخدام الفوم جليتر، كما قدمت مكتبة كفر علي شرف الدين ورشة حكي لقصة "رحلة الحمامة العجيبة" بصوت إيمان سعيد، فيما نظم قصر ثقافة الطفل ببنها ورشة عمل مجسم شجرة الكريسماس وزينة العام الميلادي الجديد بجانب معرض لمنتجات الورش السابق تنفيذها.

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