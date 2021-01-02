عروض أفلام للمشروعات القومية بثقافة البحر الأحمر
السبت 02/يناير/2021 - 06:14 ص
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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة البحر الأحمر عددا من الفعاليات الفنية والثقافية.
ةقدم قصر ثقافة الغردقة عرض فيلم "العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة" وهما من أهم إنجازات المشروعات القومية من إنتاج الشئون المعنوية بالقوات المسلحة المصرية والتي توضح الأهمية الاستراتيجية والقومية وتوفير مناخ الاستثمار الجيد وإنشاء مشاريع عمرانية جديدة لتخفيف التكدس السكاني داخل القاهرة.
وعقد بيت ثقافة القصير ورشة حكى بعنوان "بطولات إسلامية" عن القائد صلاح الدين الأيوبى، ألقتها سلمى أحمد، موضحة أن صلاح الدين الأيوبي هو قائد عسكري أسس الدولة الأيوبية التي وحدت مصر والشام والحجاز وتهامة واليمن في ظل الراية العباسية بعد أن قضى على الخلافة الفاطمية التي استمرت 262 سنة.
وأقام البيت محاضرة بعنوان "الأمانة" ألقاها الشيخ ياسر عادل.موضحا أن الأمانة تعتبر من مكارم الأخلاق ومن أهم الصفات التي دعا الإسلام للتحلي بها، لعظم مكانتها في الإسلام، وأهميتها بين أبناء المجتمع ككل، وفي المجتمع الإسلامي على وجه التحديد، وقد تمثلت الأمانة بأبهى صورها في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان يلقب بالصادق الأمين حتى قبل البعثة وبعدها.
بجانب ذلك إستقبل البيت أطفال مدرسة العوينة الجديدة لتنظيم برنامج ترفيهى تضمن اللعب بالكراسى وعرائس القفاز وإكتشاف المواهب المختلفة في الغناء والاستعراضات.
ونفذ قصر ثقافة الشلاتين ورشة رسم حر بمدرسة سعد أبو ريده الإعدادية مع المدربة غاده محمود التي استخدمت ورق الكانسون وألوان الرصاص لعمل أشكال فنية مختلفة، كما أقام القصر ورشة حكى بعرائس القفاز.
ةقدم قصر ثقافة الغردقة عرض فيلم "العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة" وهما من أهم إنجازات المشروعات القومية من إنتاج الشئون المعنوية بالقوات المسلحة المصرية والتي توضح الأهمية الاستراتيجية والقومية وتوفير مناخ الاستثمار الجيد وإنشاء مشاريع عمرانية جديدة لتخفيف التكدس السكاني داخل القاهرة.
وعقد بيت ثقافة القصير ورشة حكى بعنوان "بطولات إسلامية" عن القائد صلاح الدين الأيوبى، ألقتها سلمى أحمد، موضحة أن صلاح الدين الأيوبي هو قائد عسكري أسس الدولة الأيوبية التي وحدت مصر والشام والحجاز وتهامة واليمن في ظل الراية العباسية بعد أن قضى على الخلافة الفاطمية التي استمرت 262 سنة.
وأقام البيت محاضرة بعنوان "الأمانة" ألقاها الشيخ ياسر عادل.موضحا أن الأمانة تعتبر من مكارم الأخلاق ومن أهم الصفات التي دعا الإسلام للتحلي بها، لعظم مكانتها في الإسلام، وأهميتها بين أبناء المجتمع ككل، وفي المجتمع الإسلامي على وجه التحديد، وقد تمثلت الأمانة بأبهى صورها في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان يلقب بالصادق الأمين حتى قبل البعثة وبعدها.
بجانب ذلك إستقبل البيت أطفال مدرسة العوينة الجديدة لتنظيم برنامج ترفيهى تضمن اللعب بالكراسى وعرائس القفاز وإكتشاف المواهب المختلفة في الغناء والاستعراضات.
ونفذ قصر ثقافة الشلاتين ورشة رسم حر بمدرسة سعد أبو ريده الإعدادية مع المدربة غاده محمود التي استخدمت ورق الكانسون وألوان الرصاص لعمل أشكال فنية مختلفة، كما أقام القصر ورشة حكى بعرائس القفاز.