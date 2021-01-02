عروض أفلام للمشروعات القومية بثقافة البحر الأحمر

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة البحر الأحمر عددا من الفعاليات الفنية والثقافية.ةقدم قصر ثقافة الغردقة عرض فيلم "العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة" وهما من أهم إنجازات المشروعات القومية من إنتاج الشئون المعنوية بالقوات المسلحة المصرية والتي توضح الأهمية الاستراتيجية والقومية وتوفير مناخ الاستثمار الجيد وإنشاء مشاريع عمرانية جديدة لتخفيف التكدس السكاني داخل القاهرة.وعقد بيت ثقافة القصير ورشة حكى بعنوان "بطولات إسلامية" عن القائد صلاح الدين الأيوبى، ألقتها سلمى أحمد، موضحة أن صلاح الدين الأيوبي هو قائد عسكري أسس الدولة الأيوبية التي وحدت مصر والشام والحجاز وتهامة واليمن في ظل الراية العباسية بعد أن قضى على الخلافة الفاطمية التي استمرت 262 سنة.وأقام البيت محاضرة بعنوان "الأمانة" ألقاها الشيخ ياسر عادل.موضحا أن الأمانة تعتبر من مكارم الأخلاق ومن أهم الصفات التي دعا الإسلام للتحلي بها، لعظم مكانتها في الإسلام، وأهميتها بين أبناء المجتمع ككل، وفي المجتمع الإسلامي على وجه التحديد، وقد تمثلت الأمانة بأبهى صورها في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان يلقب بالصادق الأمين حتى قبل البعثة وبعدها.بجانب ذلك إستقبل البيت أطفال مدرسة العوينة الجديدة لتنظيم برنامج ترفيهى تضمن اللعب بالكراسى وعرائس القفاز وإكتشاف المواهب المختلفة في الغناء والاستعراضات.ونفذ قصر ثقافة الشلاتين ورشة رسم حر بمدرسة سعد أبو ريده الإعدادية مع المدربة غاده محمود التي استخدمت ورق الكانسون وألوان الرصاص لعمل أشكال فنية مختلفة، كما أقام القصر ورشة حكى بعرائس القفاز.