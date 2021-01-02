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السبت 02 يناير 2021 الموافق 18 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقتل صحفى أفغانى بالرصاص فى كمين

السبت 02/يناير/2021 - 06:13 ص
مقتل صحفى أفغانى
مقتل صحفى أفغانى
وكالات
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قال مسؤولون اليوم السبت إن صحفيا أفغانيا قتل بالرصاص في كمين لسيارة بإقليم غور في وسط أفغانستان وهو خامس إعلامي يسقط قتيلا في البلاد خلال شهرين.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس"، قتل بسم الله عادل أيماق (28 عاما)، رئيس تحرير محطة إذاعة صدى الغور، قرب مدينة فيروز كوه عاصمة الإقليم يوم الجمعة ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن القتل.

وندد الرئيس الأفغاني أشرف غني باغتيال الصحفي وقال إن حكومته ملتزمة بدعم وتعزيز حرية التعبير.

وقال الرئيس في تغريدة على تويتر "لن تستطيع طالبان والجماعات الإرهابية الأخرى إسكات الأصوات المشروعة للصحفيين ووسائل الإعلام بتنفيذ مثل هذه الهجمات".

وقتل نشط بالمجتمع المدني يوم الجمعة أيضا في هجوم لمسلحين مجهولين.

وزاد قتل الصحفيين والمسؤولين ونشطاء حقوق الإنسان في الشهور الأخيرة مع ارتفاع وتيرة العنف في أفغانستان رغم محادثات السلام بين الحكومة وطالبان.

وكانت حركة طالبان قد قالت في ديسمبر إنها غير مسؤولة عن قتل الإعلاميين.

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