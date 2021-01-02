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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابة 21 شخصًا جراء حريق فى مبنى سكنى بألمانيا

السبت 02/يناير/2021 - 05:19 ص
حريق فى مبنى سكنى
حريق فى مبنى سكنى
وكالات
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أصيب 21 شخصًا في حريق شب بمبنى سكني في ولاية راينلاند بالاتينات الألمانية، وكانت معظم الإصابات بسبب استنشاق الدخان.

وذكرت الشرطة، أن الإصابات غير مهددة للحياة، إلا أن أحد الأشخاص أصيب بجروح خطيرة.

واندلع الحريق فى المسكن المكون من ثلاثة طوابق فى بلدة بوبارد، ولم يعرف بعد سبب الحريق.

وتم إيواء السكان في ملاجئ مخصصة للطوارئ؛ لأن المبنى لم يعد صالحًا للسكن.

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