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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الجنوبية: 61769 إصابة و917 وفاة حصيلة ضحايا كورونا

السبت 02/يناير/2021 - 03:49 ص
كورونا في كوريا الجنوبية
كورونا في كوريا الجنوبية
وكالات
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ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى 61 ألفًا و769 إصابة بشكل إجمالي حتى الساعة 0730 صباحًا بتوقيت سول.

وبلغ العدد الإجمالي للوفيات في كوريا الجنوبية 917 وفاة، حسب بيانات جامعة جونز هوبكنز، ووكالة بلومبرج للأنباء.

وتعافى 42 ألفًا و953 شخصًا من مرض «كوفيد 19»، الذي يسببه فيروس كورونا، منذ تسجيل أول حالة إصابة في البلاد قبل نحو 49 أسبوعًا.

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