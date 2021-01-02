رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 02 يناير 2021 الموافق 18 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

زيادة وفيات حوادث الطيران فى 2020

السبت 02/يناير/2021 - 03:48 ص
حوادث الطيران
حوادث الطيران
وكالات
طباعة
قالت شركة استشارات هولندية، إن عدد قتلى حوادث الطيران التجاري الكبيرة في 2020 زاد مسجلًا 299 فردًا بأنحاء العالم، حتى مع تراجع عدد الحوادث بأكثر من 50 بالمئة.

وذكرت شركة «تو سيفينتي» لاستشارات الطيران، أنها سجلت 40 حادثة مرتبطة بطائرات ركاب تجارية كبيرة في 2020، خمس منها مميتة، ما أسفر عن 299 قتيلًا، ووقعت 86 حادثة في 2019، ثمان منها فتاكة، مما أسفر عن 257 قتيلًا، حسبما أفادت وكالة أنباء «تاس».

وأوضحت الشركة أن الطائرات التجارية الكبيرة سجلت 0.27 حادثة فتاكة لكل مليون رحلة خلال العام الماضي، أو حادثة فتاكة واحدة لكل 3.7 مليون رحلة ارتفاعٍا من 0.18 رحلة مميتة لكل مليون رحلة طيران في 2019.

ويأتي التراجع في عدد حوادث التحطم وسط تراجع حاد في عدد الرحلات نتيجة جائحة فيروس كورونا.

وذكر موقع «فلايت رادار24» أن عدد الرحلات التجارية التي تتبعها في أنحاء العالم خلال العام الماضي تراجع بنسبة 42 بالمئة إلى 24.4 مليون.

وكان أكثر من نصف الوفيات الإجمالية المسجلة في تقرير تو سيفينتي على متن طائرة أوكرانية أسقطت في المجال الجوي الإيراني في يناير وعددهم 176.

ووقع ثاني أكبر الحوادث فتكا في مايو أيار عندما تحطمت طائرة باكستانية مما أسفر عن مقتل 98.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«الصحة»: 56 وفاة و1409 إصابات جديدة بكورونا

محمد الباز: شماتة الإخوان في الإبراشي ويسرا وفيفي عبده «انحطاط»

جميع ترددات القنوات الجديدة في 2021 على النايل سات

خيانة على الطريقة المكسيكية.. عامل يحفر نفقًا لـ«الحب» من بيته لغرفة نوم عشيقته

الصور

image description

محافظ أسيوط ومديرو الحسابات يبحثون الميزانية وسبل تعظيم الموارد

image description

محافظة أسيوط تستعرض ما تم إنجازه في مسار رحلة العائلة المقدسة

image description

انتهاء رصف طريق «الشيخ عون الله» بأسيوط ضمن خطة الدولة

image description

«الطيبي» يتفقد مشروع المطبعة بأسيوط

image description

مصرع طفل وإصابة والديه في حادث مروري بدمياط

الأكثر قراءة

تفاصيل آخر مستجدات الحالة الصحية للإعلامى وائل الإبراشى

محمد الباز: رولا محمود ماتت بكورونا ودفنت في قبر مجهول بإنجلترا

جميع ترددات القنوات الجديدة في 2021 على النايل سات

تردد قناة CBC الجديد 2021 على نايل سات

إنفوجراف

image description

إنفوجراف.. لماذا لن تتزوج سوسن بذكر الزرافة

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو فيلم «Soul».. رحلة البحث عن سر السعادة

منوعات

خيانة على الطريقة المكسيكية.. عامل يحفر نفقًا لـ«الحب» من بيته لغرفة نوم عشيقته

مواعيد القطارات اليوم السبت 2-1-2021

زيادة وفيات حوادث الطيران فى 2020

سقوط فتاة من ارتفاع 650 قدمًا فور طلب يدها للزواج

أيام زمان

«دخلت في نوبة اكتئاب لوفاة أحدهم».. حكاية هند رستم مع الكلاب

«بدأت بقبلة وانتهت بكارثة».. حكاية الحب الأكبر في حياة رشدي أباظة

ليلي فوزي تروي التفاصيل الأخيرة في حياة أنور وجدي

«تمرد ابنتها وزوج تاجر مخدرات».. كيف عانت زوزو ماضى فى حياتها؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
واسترد السودان أرضه.. بالقوة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد رفعت.. قيثارة السماء «2-2»
د.كريمة الحفناوى
الاحتفاء بلغتنا الجميلة بكلية الألسن
صفاء النجار
النقطة العمياء والتحيز القاتل
المزيد

الثقافة

«قصور الثقافة» تقدم مسرحية «الماراثون» على مسرح السلام

الشاعر محمد عبد الهادى يبحث فى عبث الفنى والجمالى ونوستالجيا العمر

«يقطر من خناجرهم جميعًا».. ديوان جديد لأشرف البولاقى عن هيئة الكتاب

عناوين Books تعيد إصدار أقدم رواية فى اليمن والجزيرة العربية