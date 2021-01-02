زيادة وفيات حوادث الطيران فى 2020

قالت شركة استشارات هولندية، إن عدد قتلى حوادث الطيران التجاري الكبيرة في 2020 زاد مسجلًا 299 فردًا بأنحاء العالم، حتى مع تراجع عدد الحوادث بأكثر من 50 بالمئة.وذكرت شركة «تو سيفينتي» لاستشارات الطيران، أنها سجلت 40 حادثة مرتبطة بطائرات ركاب تجارية كبيرة في 2020، خمس منها مميتة، ما أسفر عن 299 قتيلًا، ووقعت 86 حادثة في 2019، ثمان منها فتاكة، مما أسفر عن 257 قتيلًا، حسبما أفادت وكالة أنباء «تاس».وأوضحت الشركة أن الطائرات التجارية الكبيرة سجلت 0.27 حادثة فتاكة لكل مليون رحلة خلال العام الماضي، أو حادثة فتاكة واحدة لكل 3.7 مليون رحلة ارتفاعٍا من 0.18 رحلة مميتة لكل مليون رحلة طيران في 2019.ويأتي التراجع في عدد حوادث التحطم وسط تراجع حاد في عدد الرحلات نتيجة جائحة فيروس كورونا.وذكر موقع «فلايت رادار24» أن عدد الرحلات التجارية التي تتبعها في أنحاء العالم خلال العام الماضي تراجع بنسبة 42 بالمئة إلى 24.4 مليون.وكان أكثر من نصف الوفيات الإجمالية المسجلة في تقرير تو سيفينتي على متن طائرة أوكرانية أسقطت في المجال الجوي الإيراني في يناير وعددهم 176.ووقع ثاني أكبر الحوادث فتكا في مايو أيار عندما تحطمت طائرة باكستانية مما أسفر عن مقتل 98.