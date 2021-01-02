سقوط فتاة من ارتفاع 650 قدمًا فور طلب يدها للزواج

قرر شاب مفاجأة صديقته بطلب يدها فوق أحد مرتفعات جبل فالكيرت في كارينثيا في النمسا، إلا أنها سقطت من ارتفاع 650 قدمًا فور موافقتها على الزواج.وقال المتحدث باسم الشرطة: «إن الفتاة (32 عامًا) سقطت من ارتفاع 650 قدمًا على التضاريس الصخرية التي تكسوها الثلوج، وهو ما ساعد على نجاتها، واقتصار إصابتها على الكسور»، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية.وأضاف: «أصيب خطيبها (27 عامًا) بكسر في العمود الفقري بعد محاولة إنقاذها، قبل أن تنتشلهما مروحية الطوارئ وتنقلهما إلى المستشفى».وتابع: «إنهما محظوظان لنجاتهما، ونحث الجميع على عدم المخاطرة بحياتهم».