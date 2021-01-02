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منوعات

سقوط فتاة من ارتفاع 650 قدمًا فور طلب يدها للزواج

السبت 02/يناير/2021 - 03:26 ص
التضاريس الصخرية
التضاريس الصخرية
وكالات
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قرر شاب مفاجأة صديقته بطلب يدها فوق أحد مرتفعات جبل فالكيرت في كارينثيا في النمسا، إلا أنها سقطت من ارتفاع 650 قدمًا فور موافقتها على الزواج.

وقال المتحدث باسم الشرطة: «إن الفتاة (32 عامًا) سقطت من ارتفاع 650 قدمًا على التضاريس الصخرية التي تكسوها الثلوج، وهو ما ساعد على نجاتها، واقتصار إصابتها على الكسور»، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية.

وأضاف: «أصيب خطيبها (27 عامًا) بكسر في العمود الفقري بعد محاولة إنقاذها، قبل أن تنتشلهما مروحية الطوارئ وتنقلهما إلى المستشفى».

وتابع: «إنهما محظوظان لنجاتهما، ونحث الجميع على عدم المخاطرة بحياتهم».

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