مبيعات موريتانيا من الحديد تتجاوز 12 مليون طن فى 2020

قال المدير العام للشركة الوطنية للصناعة والمناجم في موريتانيا، المختار ولد أجاي، إن بلاده تمكنت من تصدير 12.5 مليون طن من الحديد الخام إلى الخارج خلال عام 2020.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، أضاف المسؤول الموريتاني في رسالة وجهها إلى موظفي الشركة: "تميزت السنة المنصرمة بتحقيق مستوى إنتاج مشجع بالرغم من الآثار السلبية لجائحة كوفيد 19، حيث بلغت المبيعات 12.5 مليون طن، أي ما يمثل زيادة معتبرة مقارنة بمبيعات سنة 2019".وتوقع المسؤول الموريتاني ارتفاع الإنتاج خلال العام الحالي 2021 إلى 13 مليون طن.وتأتي هذه النتائج وسط مناخ إيجابي لأسعار خام الحديد، حيث تشهد ارتفاعا كبيرا بفعل إقبال السوق الصينية على هذا المعدن.وتعتبر موريتانيا من أكبر مصدري خام الحديد في العالم بفضل وجود مناجم في شمال البلاد تم اكتشافها واستغلالها من قبل شركات فرنسية في خمسينيات القرن الماضي قبل تأميمها في عام 1973.