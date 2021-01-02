تركيا تحظر دخول الوافدين من بريطانيا بسبب كورونا

أعلنت الحكومة التركية حظر دخول الوافدين من بريطانيا بعد رصد 15 إصابة بسلالة كورونا الجديدة الأكثر عدوى والمعلن عنها في المملكة المتحدة مؤخرا.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قال وزير الصحة فخر الدين قوجة، إن "السلطات وضعت المصابين ومخالطيهم في الحجر الصحي"، مشيرا إلى أنه "لم يتم رصد إصابات بالسلالة الجديدة في الفحوص التي تجريها السلطات في مختلف أنحاء البلاد".وأضاف: "الوضع تحت السيطرة.. تم تعليق دخول القادمين من بريطانيا".