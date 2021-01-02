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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كاستيكس يتفقد وحدات فرنسية على حدود ليبيا فى تشاد

السبت 02/يناير/2021 - 06:58 ص
جان كاستيكس
جان كاستيكس
وكالات
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تفقد رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس وحدات عسكرية فرنسية متمركزة في قاعدتين استراتيجيتين في شمال تشاد وشرقها، مشيدا بـ"حماس" جنود بلاده.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، بعدما أمضى ليلة رأس السنة مع جنود من قوة برخان لمكافحة الإرهابين في معسكر كوسي في نجامينا، توجه ترافقه وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي، إلى فايا لارجو (شمال) على حدود ليبيا وهي واحة في الصحراء تتمركز فيها قوة فرنسية قوامها نحو ثلاثين جنديا.

وللمنطقة أهمية تاريخية، فمنها انطلق جنود الكولونيل لوكلير عام 1941 لشن حملة عسكرية ناجحة باسم فرنسا انتزعوا خلالها قلعة الكفرة من القوات الإيطالية.

واستذكر كاستيكس المشاركة "الحاسمة" للجنود التشاديين الذين شكلوا حينها غالبية تلك القوة الفرنسية.

ثم توجه إلى أبشي (شرق) القريبة من الحدود السودانية، حيث يتمركز أيضا نحو ثلاثين جنديا فرنسيا.

وعقب زيارته أعرب عن "تأثره" بـ"حماس" العسكريين الفرنسيين هناك، وقال: "هم يؤدون بالتأكيد مهمة معقدة، وخطيرة وذات فائدة قصوى، لكن الأمر لا يقتصر على ذلك"، منوها بـ"خبرات" عناصر قوة برخان المنخرطة في مكافحة الارهابيين في منطقة الساحل.

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