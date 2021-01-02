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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حقيقة وفاة 6 حالات بـ«زفتى العام» نتيجة توقف الأكسجين

السبت 02/يناير/2021 - 04:04 ص
مستشفى زفتى العام
مستشفى زفتى العام
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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كشف الدكتور هشام شيحة، مدير عام المستشفيات بمديرية الصحة بالغربية، حقيقة من تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن وفاة حالات داخل العناية المركزة بمستشفى زفتى العام بسبب نقص الأكسجين.

وأكد "شيحة"، في تصريحات لـ"الدستور"، أنه لا صحة لتلك الأنباء، موضحًا أن الحالات التي توفيت هما حالتان لرجل وسيدة، بينما نجت حالة ثالثة بالإسعافات، حيث إن الحالتين كانتا في مرحلة حرجة منذ عدة أيام.

وأضاف "شيحة" أن العناية المركزة بها 13 حالة من المصابين بكورونا، ست حالات منهم على جهاز التنفس الصناعي، والمستشفى به 13 أسطوانة أكسجين من الحجم الكبير، تكون احتياطية للشبكة الموجودة بالمستشفى، حال تأخر سيارة ضخ الأكسيجين، كما أن الشبكة بالمستشفى جديدة وفوق الممتازة.

واختتم مدير عام المستشفيات بالغربية، حديثه لـ"الدستور"، موضحًا أن المرحلة الحالية هي المرحلة الحرجة في تاريخ المرض وأنه لابد من تضافر الجهود بدلًا من التشكيك في العمل الذي يبذله الجميع، حيث إن الشهر الجاري وحتى منتصف فبراير هو ذروة تفشي الفيروس وعلي الجميع الحفاظ على أنفسهم وذويهم.

وانتشر منذ قليل على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بمدينة زفتى، بمحافظة الغرببة، عدة فيديوهات تزعم وفاة 6 حالات داخل العناية المركزة لمستشفى زفتي العام، نتيجة نقص الأكسجين بالمستشفى.

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